El Cabildo abre la participación para definir el Plan de Movilidad Sostenible

El Cabildo de Gran Canaria abre desde este 29 de enero y hasta el próximo 1 de marzo un proceso de participación ciudadana para recoger las aportaciones del conjunto de la población, colectivos y entidades sociales y empresariales, ayuntamientos y de todos los agentes implicados de cara a la definición del Plan de Movilidad Insular Sostenible (PMIS), cuya proyección abarca hasta el año 2035.

Las aportaciones que se reciban van a alimentar directamente el diagnóstico y el documento inicial, y servirán de base para las siguientes fases, en las que se abrirán procesos participativos ya con textos concretos sobre la mesa. De cada una de estas fases, el Cabildo informará puntualmente a la ciudadanía.

Además, el Plan incorporará indicadores públicos, alineados con Ecoisla 2030, que permitirán hacer seguimiento de aspectos como la accesibilidad, la cobertura del transporte, la reducción de emisiones, la seguridad vial o la satisfacción de la ciudadanía.

"Con esta iniciativa damos un paso importante en la construcción del futuro de la movilidad en Gran Canaria e iniciamos formalmente el proceso de participación ciudadana del Plan de Movilidad Insular Sostenible, un instrumento clave que va a ordenar y orientar cómo nos moveremos en la isla durante la próxima década", explicó en rueda de prensa el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

Así lo indicó en una comparecencia pública para explicar los detalles del proceso junto al consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, y los directores insulares de Transportes y Participación Ciudadana, Manuel López y Jorge Artiles, respectivamente. Las personas y entidades interesadas en realizar sus propuestas pueden hacerlo desde mañana en la plataforma habilitada para tal efecto, alojada en la dirección web participa.grancanaria.com.

"El Plan de Movilidad no es solo un documento técnico. Es una hoja de ruta orientativa que parte de un diagnóstico real de nuestra movilidad actual y de cómo va a evolucionar en los próximos años y su objetivo es claro: avanzar hacia un modelo más eficiente, más accesible, más seguro y más sostenible, que reduzca la dependencia del vehículo privado, disminuya la huella ambiental y mejore la calidad de vida tanto en los núcleos urbanos como en las zonas rurales", destacó el presidente del Gobierno de la isla.

"El despliegue de nuestro proyecto de Ecoisla tiene en la movilidad uno de sus factores decisivos porque incide en la reducción de emisiones contaminantes, impulsa el transporte público colectivo y facilita la movilidad a las personas y colectivos con menos recursos. Este Plan se diseña en coherencia con la Agenda Ecoisla Gran Canaria 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 11, pero también en relación con otras dimensiones tan relevantes como la salud, la energía, la innovación, la cohesión social o la lucha contra el cambio climático", subrayó.

"No partimos de cero. El cabildo tiene una política de movilidad ambiciosa. Aplicamos medidas importantes que benefician a la ciudadanía, como la renovación de la flota de guaguas, la gratuidad del transporte público, el incremento de líneas o la apuesta por vehículos eléctricos. Pero necesitamos planificar la próxima década, y el Plan de Movilidad es indispensable", expresó.

Noticias relacionadas

El proceso de elaboración del Plan aborda la Fase 2 de las cinco previstas. Se trata de realizar el diagnóstico y el documento inicial. Y dentro de esta fase, la participación ciudadana es un elemento central. "Porque la movilidad no se planifica solo desde los despachos, se construye escuchando a quienes la viven cada día y a quienes son expertos o representan instituciones", aseveró Morales, quien agregó que "esta consulta no es un trámite", sino "una fase de escucha activa, previa a la redacción formal del Plan".