El Carnaval se vive en la Villa de Moya

La Villa de Moya prepara su mejor disfraz para celebrar el carnaval y llenar de vida las calles. Talleres infantiles, quedadas juveniles, bailes de mayores y el 'Carnaval en Familia' en la calle junto con la 'Feria Artesanal y Comercial' son los grandes atractivos de un programa pensado para que todos puedan disfrutar manteniendo vivas las tradiciones con eventos como el baile de piñata.

"En la Villa de Moya nos gusta disfrutar de las fiestas en familia y es por ello que pensamos en todos a la hora de organizarlo. En el programa de carnaval podemos encontrar desde talleres para los más pequeños, actividades para que los jóvenes compartan momentos y un baile de disfraces para que los mayores disfruten. Es una forma de dinamizar y compartir momentos antes del día grande que llega con el 'Carnaval en Familia' y los conciertos en el parque Pico Lomito, finalmente tendremos el colofón final con la Feria Artesanal y Comercial 'Moya en Carnaval'", destaca el alcalde, Raúl Afonso.

El carnaval arranca el lunes 16 de febrero con el baile de piñata en el que participan diferentes asociaciones culturales del municipio en el Centro Cultural y Recreativo La Sociedad. El jueves el protagonismo lo toman los jóvenes de entre 12 y 30 años que podrán mejorar sus técnicas culinarias con el taller de cocina 'Sabor a Carnaval', que se realiza en el Espacio Joven, mientras los mayores podrán disfrutar del baile amenizado por el grupo Luz de Luna en el Centro de Mayores San Judas Tadeo. El viernes serán los centros escolares del municipio los que llenarán de color las calles del casco con el tradicional pasacalles infantil.

"Hemos buscado que en el programa todos tengan su espacio y que prime el espíritu familiar que siempre caracteriza las fiestas de la Villa de Moya. El día grande, que es el día del Carnaval en Familia, hemos realizado un mix de artistas que desde su publicación ha tenido una grandísima aceptación y esperamos ver nuestras calles repletas de mascaritas con ganas de disfrutar y pasarlo bien", destaca el concejal de Festejos, Octavio Suárez.

El Carnaval en Familia se celebra el sábado 21 de febrero y comenzará en el pórtico de la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria con las actuaciones de la Escuela de Baile Moderno Suna Jiménez y el Club de Gimnasia Rítmica GADAE - MOYA. Seguidamente, arrancará el pasacalles participativo con colectivos deportivos, escolares, lúdicos y culturales hasta el Parque Pico Lomito. Ese será el punto de encuentro en una tarde única en la que disfrutar al ritmo de Grupo Arena, Tutto Durán y Grupo Bomba todo amenizado por DJ Promaster.

El Carnaval llegará a su fin con la Feria Artesanal y Comercial 'Moya en Carnaval' que se celebra en la calle Miguel Hernández, el domingo 22 de febrero, de 10.00 a 14.00 horas. La feria estará acompañada de atracciones infantiles en el Parque Pico Lomito y música en directo con Bachata Rosa, Tributo a Juan Luis Guerra, en el pórtico de la Iglesia.