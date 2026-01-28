La Fundación Umiaya lanza un cribado masivo en el sur de Gran Canaria para detectar un gen que se ha cobrado 10 vidas por muerte súbita

La Fundación Canaria Umiaya pone en marcha un cribado masivo gratuito para detectar la mutación genética RYR2 p.G357S, causante de 44 muertes súbitas en jóvenes del sur de Gran Canaria en las últimas décadas. La prueba, mediante test de saliva, está dirigida a cualquier persona con origen familiar en San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana. Según los datos actualizados por el Dr. Fernando Wangüemert, presidente de la Fundación, los fallecimientos en personas que no seguían el tratamiento desde que se identificó la enfermedad y se desarrolló un tratamiento han pasado de dos registrados hasta 2018 a un total de diez en la actualidad. Esto supone que, en apenas seis años, ocho personas han perdido la vida por no estar bajo control médico mientras que ninguno de los 244 portadores identificados y en tratamiento ha fallecido desde que se descubrió la mutación y se instauró un protocolo.

El Dr. Wangüemert enfatiza que realizarse el test es de vital importancia porque esta patología es una "enfermedad invisible" que no se detecta con las pruebas cardiológicas habituales. Al afectar a personas con un corazón estructuralmente normal y un electrocardiograma normal, la medicina tradicional no logra diagnosticarla a tiempo. Por lo tanto, el primer síntoma es, muchas veces, la propia muerte súbita en jóvenes aparentemente sanos.

Wangüemert insiste en que el cribado es indoloro, ya que ahora se hace con un test de saliva que identifica la presencia de la mutación RYR2 p.G357S en el ADN del participante. La Fundación ha eliminado las extracciones de sangre que se realizaban anteriormente para facilitar la participación masiva.

Quién debe hacerse la prueba

Pueden y deben participar todas las personas cuyos antecedentes familiares provengan de San Bartolomé de Tirajana o Santa Lucía de Tirajana, independientemente de dónde residan actualmente. El criterio es amplio y no importa si son los padres, abuelos o bisabuelos quienes tienen origen en estas localidades del sur de Gran Canaria. No es necesario presentar documentación que acredite parentesco directo con fallecidos ni estar enfermo. La simple sospecha de procedencia de la zona es suficiente para inscribirse.

Cómo inscribirse

El registro se realiza íntegramente a través de la página web fundacionumiaya.com, donde los interesados pueden informarse sobre la patología, el programa de cribado y cumplimentar un formulario de inscripción online. Una vez completado el registro, los participantes reciben instrucciones sobre dónde y cuándo acudir para la toma de muestra. La Fundación organizará las citas dando preferencia a aquellas personas con síntomas previos o antecedentes familiares directos de muerte súbita, aunque todas las solicitudes serán atendidas.

Qué ocurre tras el resultado

Si el test resulta negativo, la persona queda descartada como portadora y no necesita ningún seguimiento adicional por esta patología. En cambio, si el resultado es positivo, el portador entra automáticamente en el protocolo médico de seguimiento que ha demostrado su eficacia durante dos décadas.

Este tratamiento incluye medicación betabloqueante diaria, pruebas de esfuerzo periódicas, seguimiento cardiológico especializado y asesoramiento sobre actividades físicas y estilo de vida. Los avances farmacológicos han permitido que desde 2018 no sea necesario implantar nuevos desfibriladores, simplificando notablemente el manejo de la enfermedad y mejorando la calidad de vida de los portadores.

Noticia en desarrollo.