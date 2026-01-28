Cuatro planes para exprimir el último fin de semana de enero en Gran Canaria

El calendario apura los últimos días de enero y Gran Canaria se prepara para despedir el mes con un abanico de planes que celebran la tradición, el sabor y la fiesta. Entre los barrancos en flor de Valsequillo, las noches musicales de Telde, el ritmo festivo de Ingenio y el arranque del Carnaval en la capital, la isla se convierte este fin de semana en un mapa vivo de costumbres, música y encuentros.

La creadora de contenido Tania Pyetku (@taniapyetku) ha trazado una hoja de ruta para no perderse nada: una guía con sabor a cochino asado, acento folclórico y luces de escenario, donde cada parada promete una experiencia distinta para locales y visitantes.

Valsequillo se llena de flores, sabores y folclore

La Fiesta del Almendro en Flor convierte cada año a Valsequillo en el epicentro de las tradiciones grancanarias. Este fin de semana, sus barrios reviven la historia y el sabor con puestos, parrandas, juegos infantiles y mucha gastronomía típica.

En el casco del municipio, el sábado 31 de enero tendrá lugar un concierto del grupo Araguaney, en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel a partir de las 20:30 horas, seguido del Baile de Taifas y un asadero popular. Y el domingo, desde las 10:00, las calles y plazas se llenarán de vida con una muestra de artesanía, un festival folclórico y juegos tradicionales para toda la familia.

Las celebraciones se extienden también a los barrios de Las Vegas, Tenteniguada y La Barrera. En Las Vegas, el domingo se instalarán puestos desde temprano y habrá degustaciones de productos locales, además del esperado Rancho de Ánimas y el siempre exitoso cochino asado. En Tenteniguada, los ventorrillos abrirán sus puertas el sábado a media mañana, y al mediodía comenzará la degustación de platos tradicionales. El domingo se repite la dinámica, con cochino asado incluido, y actuaciones de parrandas en la plaza nueva. En La Barrera, la jornada sabatina estará protagonizada por juegos tradicionales y un asadero, mientras que el domingo habrá mercadillo, música y más sabor entre las 08:00 y las 16:00 horas.

Telde: tapas, música y buen ambiente

El viernes por la noche, la zona comercial abierta de San Gregorio en Telde acoge una cita irresistible para los amantes de la gastronomía urbana y la música en directo. La plaza Doña Rafaela será el punto de encuentro para la Noche de Tapas y Pinchos, que arrancará a las 19:00 y se extenderá hasta medianoche.

A las 21:00 horas, el artista Kilian Viera pondrá la nota musical con su estilo fresco, seguido a las 22:30 por el grupo Cremita de Coco, que promete mantener el ritmo en alto hasta el final. Un plan perfecto para disfrutar del viernes en un ambiente distendido, al aire libre y con sabor local.

Ingenio se entrega a la fiesta

El municipio de Ingenio no se queda atrás. Este sábado 31 de enero, la plaza de La Candelaria será escenario de una noche de orquestas a partir de las 21:30 horas, con las actuaciones de Star Music y La Mecánica by Tamarindos, dos formaciones que garantizan baile y fiesta.

El domingo, desde bien temprano, el ambiente continúa con el Cross Urbano a las 9:00, y por la noche, a partir de las 21:00, la música volverá a ser protagonista con los conciertos de Maldita EGB y Los Lola. Para cerrar con broche de oro, a medianoche tendrá lugar un gran espectáculo pirotécnico lanzado desde el Ayuntamiento.

Una cita pensada para todos los públicos, donde deporte, música y tradición conviven en un mismo fin de semana.

En Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval ya vibra en la capital grancanaria. El Parque Santa Catalina acoge este fin de semana algunos de los actos más esperados de estas fechas.

El viernes 30 de enero, la noche se vestirá de plataformas y lentejuelas con la Preselección Drag Queen, a partir de las 21:00 horas. El sábado será el turno del concurso de disfraces adultos, también a las 21:00 horas, y el domingo, la tarde arrancará a las 18:00 con la exhibición de comparsas infantiles. La noche cerrará con la tradicional y siempre sorprendente Noche de Transformistas, a las 21:30 horas.