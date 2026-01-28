Francisca Macías, de la Fundación Umiaya: «No sabíamos de qué se morían nuestros jóvenes»

Francisca Macías, secretaria de la Fundación Umiaya, compartió un pasado de «miedo y tragedia» para motivar a que los vecinos de San Bartolomé de Tirajana se sumen al nuevo cribado masivo para detectar la mutación genética responsable de la muerte súbita. Macías ha compartido el desgarrador testimonio de una familia que, durante décadas, fue golpeada por una tragedia que no alcanzaban a comprender.

Macías trasladó su testimonio personas durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas donde se presentó el nuevo cribado masivo para identificar a nuevos portadores del gen que provoca la muerte súbita en habitantes con familiares del municipio del sur de Gran Canaria.

La pesadilla comenzó con fuerza en el año 1997, cuando parte de su familia empezó a verse afectada por casos de muerte súbita a un ritmo anual en sus miembros más jóvenes. «No sabíamos de qué se estaban muriendo», recuerda Macías. «No se pueden imaginar lo triste que es ver que se mueran familiares de 13, 14 y 17 años y que el sistema te diga que no hay respuesta a qué ha pasado, es un drama humano muy importante», señala.

«Ya supimos de qué habíamos enterrado a nuestros familiares»

En aquel entonces, la familia se une primero a nivel personal y luego ya como asociación para tratar de buscar respuestas en un estado de «muchísimo miedo y tragedia». El árbol genealógico elaborado por Carmelo Pérez dio pie a Macías para darse cuenta de que su familia era más grande de los que pensaba. A partir de 2008, cuando se identificó el gen, «nos dimos cuenta de que éramos portadores y lo más importante era que ya teníamos una respuesta», señala. «Ya supimos de qué habíamos enterrado a nuestros familiares», reconoce.

Desde que se estableció un protocolo médico, la realidad ha cambiado radicalmente. Macías enfatiza que hoy, 28 años después del inicio de su lucha, existe una salida. «Tienes una pastilla, puedes seguir viviendo». Los datos respaldan sus palabras. Mientras que 10 personas sin diagnosticar han muerto en los últimos años, ninguno de los 244 portadores bajo control médico ha fallecido. Los tratamientos preventivos, que incluyen betabloqueantes y un seguimiento especializado, han evolucionado tanto que desde 2018 no ha sido necesario implantar nuevos desfibriladores. «Nuestro objetivo como Fundación es que todo el mundo se genotipe», explica.

«Esta enfermedad es muy agresiva y puede tocar en cualquier puerta»

La Fundación Umiaya, con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento local, hace un llamamiento a cualquier persona con ascendencia en San Bartolomé de Tirajana o Santa Lucía de Tirajana para que participe en el nuevo cribado. Macías advierte que todavía hay personas que, por factores emocionales o miedo, deciden «no saber», lo que mantiene el riesgo de nuevas muertes evitables. Por ello, bautiza este nuevo cribado como «una nueva oportunidad» para todo aquel que tenga un ascendiente de la zona.

«Esta enfermedad es muy agresiva y puede tocar en cualquier puerta», insiste Macías, que subraya que la prueba es ahora un sencillo test de saliva. El objetivo final es que ninguna otra familia tenga que vivir el drama de enterrar a sus jóvenes sin saber el porqué. «Tenemos una solución mientras que de la otra manera se produce lo que ya se sabe», recalca. «Hemos ido avanzando todos estos años para que cualquier otra persona no sufra esa tragedia», concluye.