¿Tiene futuro el Parque Europeo de El Veril?

El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que se celebra mañana, aborda la resolución del contrato de concesión administrativa del Parque Europeo, situado en la urbanización El Veril, actualmente otorgado a la entidad Meeting Point Hotelmanagement (Canaries), S.L. La propuesta se fundamenta en el incumplimiento reiterado de las obligaciones esenciales establecidas en el contrato, especialmente la no presentación del proyecto de acondicionamiento y explotación de las instalaciones.

La concesión comprende la ejecución, conservación, mantenimiento y explotación de la plaza pública, el bar-restaurante, el kiosco de música y otras instalaciones complementarias del parque, concebido como un espacio de uso público con fines culturales, recreativos y de restauración.

Según se recoge en el expediente administrativo, el concesionario estaba obligado, por acuerdo plenario de 4 de marzo de 2016, a presentar un proyecto técnico de acondicionamiento que permitiera rehabilitar las instalaciones y ponerlas en funcionamiento. Esta exigencia fue reiterada mediante requerimiento formal notificado en enero de 2022, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a dicha obligación.

Foto archivo del Parque Europeo en El Veril. / LP/DLP

La concesión fue adjudicada originalmente en 1987 y, a lo largo de los años, ha pasado por distintos cambios de titularidad y modificaciones contractuales. No obstante, el Ayuntamiento ha mantenido de forma constante la defensa del interés público y la necesidad de garantizar que el espacio cumpla con el uso para el que fue concebido. En 2016, el Pleno municipal concedió una ampliación del plazo concesional y otorgó una nueva oportunidad al concesionario para reactivar el proyecto, condicionada de manera expresa a la presentación del citado proyecto técnico, requisito que nunca se materializó.

Abandono y deterioro de las instalaciones, incompatible con el uso público

Los informes técnicos municipales más recientes ponen de manifiesto que la prolongada inactividad ha provocado una situación de abandono y deterioro de las instalaciones, incompatible con su finalidad de uso público y perjudicial tanto para el entorno urbano de El Veril como para el interés general.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subraya que “esta concesión permanecía bloqueada desde 2016. Nuestra responsabilidad es defender el interés general, recuperar los espacios públicos y garantizar que tengan el uso para el que fueron concebidos”. Asimismo, señala que “el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado cuando una concesión pública permanece paralizada durante años sin que se cumplan las obligaciones contractuales. Este procedimiento no es improvisado ni arbitrario, está respaldado por informes técnicos, jurídicos y de intervención”.

Por su parte, la concejala de Urbanismo y Patrimonio Público, Davinia Ramírez, destaca que “el expediente recoge una secuencia clara de actuaciones municipales, requerimientos formales y oportunidades otorgadas al concesionario que no fueron atendidas”. En este sentido, afirma que “resolver la concesión es un paso necesario para poder recuperar el control efectivo del espacio, garantizar su conservación y abrir una nueva etapa que permita definir su futuro conforme al interés público y a las necesidades reales del entorno”.

La propuesta elevada al Pleno contempla la extinción del derecho del concesionario a ocupar y explotar el inmueble, el requerimiento de entrega y restitución del espacio en el plazo de un mes y, en caso de incumplimiento, la recuperación posesoria por vía administrativa.

Con esta iniciativa, la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio Público avanza en su objetivo de desbloquear situaciones heredadas, ordenar el patrimonio municipal y sentar las bases para la recuperación y reactivación de espacios estratégicos del municipio, devolviéndolos a la ciudadanía y garantizando su uso adecuado.