¿Tiene futuro el Parque Europeo de El Veril?
El Pleno municipal debatirá la rescisión de la concesión del Parque Europeo de El Veril por incumplimiento contractual de este lugar que presenta un estado deplorable desde hace años
El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que se celebra mañana, aborda la resolución del contrato de concesión administrativa del Parque Europeo, situado en la urbanización El Veril, actualmente otorgado a la entidad Meeting Point Hotelmanagement (Canaries), S.L. La propuesta se fundamenta en el incumplimiento reiterado de las obligaciones esenciales establecidas en el contrato, especialmente la no presentación del proyecto de acondicionamiento y explotación de las instalaciones.
La concesión comprende la ejecución, conservación, mantenimiento y explotación de la plaza pública, el bar-restaurante, el kiosco de música y otras instalaciones complementarias del parque, concebido como un espacio de uso público con fines culturales, recreativos y de restauración.
Según se recoge en el expediente administrativo, el concesionario estaba obligado, por acuerdo plenario de 4 de marzo de 2016, a presentar un proyecto técnico de acondicionamiento que permitiera rehabilitar las instalaciones y ponerlas en funcionamiento. Esta exigencia fue reiterada mediante requerimiento formal notificado en enero de 2022, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a dicha obligación.
La concesión fue adjudicada originalmente en 1987 y, a lo largo de los años, ha pasado por distintos cambios de titularidad y modificaciones contractuales. No obstante, el Ayuntamiento ha mantenido de forma constante la defensa del interés público y la necesidad de garantizar que el espacio cumpla con el uso para el que fue concebido. En 2016, el Pleno municipal concedió una ampliación del plazo concesional y otorgó una nueva oportunidad al concesionario para reactivar el proyecto, condicionada de manera expresa a la presentación del citado proyecto técnico, requisito que nunca se materializó.
Abandono y deterioro de las instalaciones, incompatible con el uso público
Los informes técnicos municipales más recientes ponen de manifiesto que la prolongada inactividad ha provocado una situación de abandono y deterioro de las instalaciones, incompatible con su finalidad de uso público y perjudicial tanto para el entorno urbano de El Veril como para el interés general.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subraya que “esta concesión permanecía bloqueada desde 2016. Nuestra responsabilidad es defender el interés general, recuperar los espacios públicos y garantizar que tengan el uso para el que fueron concebidos”. Asimismo, señala que “el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado cuando una concesión pública permanece paralizada durante años sin que se cumplan las obligaciones contractuales. Este procedimiento no es improvisado ni arbitrario, está respaldado por informes técnicos, jurídicos y de intervención”.
Por su parte, la concejala de Urbanismo y Patrimonio Público, Davinia Ramírez, destaca que “el expediente recoge una secuencia clara de actuaciones municipales, requerimientos formales y oportunidades otorgadas al concesionario que no fueron atendidas”. En este sentido, afirma que “resolver la concesión es un paso necesario para poder recuperar el control efectivo del espacio, garantizar su conservación y abrir una nueva etapa que permita definir su futuro conforme al interés público y a las necesidades reales del entorno”.
La propuesta elevada al Pleno contempla la extinción del derecho del concesionario a ocupar y explotar el inmueble, el requerimiento de entrega y restitución del espacio en el plazo de un mes y, en caso de incumplimiento, la recuperación posesoria por vía administrativa.
Con esta iniciativa, la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio Público avanza en su objetivo de desbloquear situaciones heredadas, ordenar el patrimonio municipal y sentar las bases para la recuperación y reactivación de espacios estratégicos del municipio, devolviéndolos a la ciudadanía y garantizando su uso adecuado.
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
- El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
- Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
- Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
- El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
- Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
- La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror