Gloria Afonso, presidenta Asociación Cultural Acoror, Almendra de Plata Colectiva de Valsequillo: "Nuestra labor es que nuestra cultura siga viva y se transmita"

La Asociación Cultural Acoror recibe Almendra de Plata Colectiva. Un reconocimiento a los más de 30 años de historia recuperando las tradiciones de Valsequillo.

Así es. Ya llevamos 33 años. Primero se creó como una asociación juvenil. La idea de Acoror era crear un espacio para que los jóvenes rescatáramos la cultura popular y nuestras costumbres, entonces una de las herramientas que nos pareció que era interesante y que podíamos usar era el teatro, y en él plasmar todo lo que recopilábamos.

Qué tal recibieron la noticia de que iban a ser reconocidos en las fiestas del Almendrero en Flor de Valsequillo?

Muy bien, nos alegramos mucho. Que nos reconozcan tantos años de trabajo siempre es agradable, y más aún si es tu propio pueblo el que lo hace. Ya llevamos muchos años con esta actividad y creo que lo hacen porque hacemos teatro costumbrista y participamos como asociación en muchos de los actos del municipio, como el Perro Maldito. Además hacemos diferentes actividades dentro de la actividad cultural que hay en el municipio. También colaboramos con otras asociaciones, como El Rincón de Tenteniguada, cuando organiza el Día de las Tradiciones, en la que nos unimos varios colectivos que participan haciendo una pequeña representación para recordar alguna actividad que se hacía antiguamente.

¿Qué ha rescatado Acoror a lo largo de estos años?

En su momento nos gustaba mucho entrevistar a personas mayores del municipio que nos contaban cómo eran sus vidas cotidianas. Cómo pasaron la postguerra o la vida en el campo cuando había necesidad de trabajo. Pero no todo era trabajar, también había que interactuar con los vecinos, y nos contaban anécdotas muy divertidas, que casi siempre las llevábamos a las obras de teatro. También nos contaban cómo se relacionaban nuestros mayores cuando eran jóvenes en los bailes y demás. Y toda esa memoria la intentamos conservar porque al cabo de los años se va olvidando, porque nuestro estilo de vida no tiene nada que ver con la que tenían ellos.

También destacan que colaboran con otros colectivos de la isla.

Sí, nos gustaría que la gente supiera que nuestra actividad no solo es hacer teatro, también es ayudar a que nuestra cultura siga viva y se transmita. Nos gustaría transmitir que somos cono un servicio público. Todo aquel que necesite asesoramiento o de nuestra ayuda siempre estaremos abiertos a colaborar. Por ejemplo en fechas o celebraciones como el Día de Canarias que quieran nuestra colaboración, solo la tienen que pedir.

Recuerda alguna de las anécdotas que haya recogido.

Hay una muy divertida y en la que basamos una obra de teatro que presentamos hace unos años que se llamaba No estaba muerto, estaba de parranda. En Valsequillo antiguamente no había carretera y cuando la gente de aquí iba a Las Palmas de Gran Canaria se solía quedar en casa de un familiar, conocido o vecino. Una familia se fue a quedar en la capital en casa de un familiar. El hermano de esa señora, que vivía en la capital bebía mucho y una noche se cayó por el hueco del ascensor, y lo dieron por muerto. Y el hombre, cuando lo estaban velando, se levantó, y la gente se llevó un susto tremendo. Imagínate la gente que estaba en el velatorio.

¿Alguna triste?

Pues poca. La gente cuando nos habla no nos cuentan anécdotas tristes. Sí nos hablan de cuando fallecía un hijo o una hija. Claro, antes las mujeres tenían mucha descendencia y no todos sobrevivían. Nos hablaban también mucho del trabajo, que era muy duro. Por ejemplo, mi padre nos contaba que él tuvo sus primeros zapatos cuando tenía 12 años.

La trayectoria de Acoror ha tenido como eje principal el teatro costumbrista.

Sí, aunque también hemos hecho mucha acción social cuando nos enteramos que hacía falta algo en el barrio, o cuando alguien nos ha pedido ayuda para algo, pero sí, la actividad principal ha sido rescatar historias y costumbre antiguas y plasmarlas en teatro para que perduren.

Valsequillo también es un municipio con una identidad muy sólida y arraigada a las tradiciones.

Sí, de hecho Valsequillo tiene una actividad cultural muy importante. No solo nuestra asociación, sino otras muchas que funcionan como nosotros, intentando rescatar tradiciones y mantenerlas vivas. Por ejemplo hay actividades que se enmarcan dentro del folclore y otras que son más contemporáneas, como El Perro Maldito. Una fiesta que no es ancestral pero que tiene mucha presencia en nuestro municipio y que se ha mantenido. La actividad cultural de Valsequillo parte de la gente. Es así como, de alguna forma, se mantiene ese sentimiento de identidad.

Acoror está formado por personas de diferentes barrios de Valsequillo.

Sí, principalmente Los Juagarzos y Lomitos de Correa, y también tenemos gente de Telde, de La Barrera y Valsequillo Casco. Ahora mismo conformamos la asociación 23 personas, con edades que van desde los 14 a los más de 50 años. También tenemos gente joven que se está incorporando y que seguro que continuarán con la labor.