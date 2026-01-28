Horarios escalonados en la ULPGC para reducir la presión del tráfico en la GC-1

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aplicará horarios escalonados a sus estudiantes para la entrada y salida en el campus de Tafira con el objetivo de contribuir a descongestionar el tráfico de la GC-1 a partir del próximo curso. La medida es fruto de un acuerdo entre la Dirección General de Tráfico, el Gobierno autonómico y el Cabildo de Gran Canaria y se suma a otras de mayor envergadura, como la obra ya en licitación de un cuarto carril entre el centro comercial Las Terrazas y La Estrella y la futura incorporación de grúas exprés para retirar con rapidez vehículos accidentados de la vía, que persiguen mejorar la fluidez de vehículos en una de las vías más colapsadas del Archipiélago.

La ULPGC cuenta con unos 20.000 estudiantes en total, la mitad de los cuales estudian en el campus de Tarifa. Con la nueva medida se espera que una parte entre a las 09.00 en lugar de las 08.00 horas para reducir la afluencia de vehículos en horas punta, especialmente, el alumnado de las facultades más numerosas, como Ciencias Jurídicas y Económicas, Empresa y Turismo. De forma paralela, también se impulsan acciones tendentes a favorecer el uso de las guaguas, fomentar el coche compartido o mejorar de la movilidad interna en el campus con bicicletas o patinetes gratuitos.

Así lo ha expuesto el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante una rueda de prensa conjunta con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el rector de la ULPGC, Lluís Serra; y la directora provincial de la Dirección General de Tráfico, Eva Canitrot, entre otras autoridades. "Estamos manteniendo reuniones con distintos sectores para intentar disminuir la alta concentración de tráfico en horas punta en la GC-1", expuso Morales, quien enfatizó que la ULGC "se convierte en el primer agente generador de movilidad que se suma a este esfuerzo colectivo".

"La universidad no quiere ser parte de los problemas, pero sí quiere formar parte de las soluciones", defendió Serra. En este sentido, recordó proyectos que ya se han llevado a cabo en la institución para mejorar la movilidad en el campus de Tafira, como una guagua sin conductor, los cargadores de carga rápida de coches eléctricos o un nuevo intercambiador para Global y Guaguas. También sremarcó el aumento de las plazas de residencia en Tafira para estudiantes, de las 500 actuales a las 1.500 durante los próximo cinco años. "Queremos que vivan más estudiantes en el campus, que se convierta en un espacio con vida universitaria donde los estudiantes puedan permanecer en el mismo", subrayó Serra.

Grúas exprés

Esta acción de la ULPGC es una de las medidas paralelas que se suman al protocolo que prepara la Dirección General de Tráfico, junto al Cabildo de Gran Canaria, para contar con grúas que retiren vehículos accidentados de forma rápida en la GC-1. "Se ha avanzado en este asunto y Tráfico pondrá para Canarias durante un año un proyecto piloto en puntos concretos de la GC-1. Si todo va bien, este protocolo podría finalizar antes del verano", indicó Morales.

Eva Canitrot, jefa provincial de Tráfico de Las Palmas, explicó que se está estudiando como implantar el proyecto piloto, que se está elaborando entre todas las instituciones implicadas. "Lo más importante es la colaboración entre todas las administraciones", remarcó. Además, ha recordado que no se parte desde cero, puesto que se han llevado a cabo medidas similares en otras ciudades como Sevilla que, aunque "no dio los resultados finales que esperamos", sirve como un estudio previo de cara a una implementación compatible con las islas, que "tienen una configuración peculiar".

(Seguirá ampliación).