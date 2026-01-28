Mogán suma más viviendas a su plan para erradicar el chabolismo tras un acuerdo con el Cabildo

El plan para la erradicación del chabolismo en Mogán recibió un impulso tras el acuerdo entre Ayuntamiento y Cabildo para ampliar el presupuesto y elevar el número de viviendas de protección oficial proyectadas de 21 hasta 23. La alcaldesa, Onalia Bueno, y el vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria y presidente del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, firmaron este miércoles la adenda al acuerdo de financiación del área degradada de La Charca de Arguineguín y Barranco Pino Seco que aumenta los fondos hasta los 4,79 millones de euros desde los 4,08 originales.

La nueva edificación se levantará sobre una parcela de 872 metros cuadrados en la calle Damasco de Arguineguín, justo al lado del edificio de Servicios Sociales. El diseño contempla una estructura funcional de tres plantas de altura más un sótano, diseñada específicamente para integrarse en el entorno urbano de La Charca y el Barranco Pino Seco. El proyecto ya ha superado el trámite de aprobación en la Junta de Gobierno Local y entrará en fase de licitación en las próximas semanas. Una vez se adjudiquen las obras, este inmueble sustituirá los asentamientos precarios por hogares modernos y dignos.

Impulso a la vivienda pública: 59 VPO en Loma de Pino Seco y 28 en Veneguera

Mientras se tramitan estas 23 viviendas, Mogán ya tiene en marcha la construcción de otras 59 VPO en la Loma de Pino Seco a través de la promoción privada. Además, el Ayuntamiento ya prepara el siguiente lote de 28 viviendas para la zona de Veneguera y ha aprobado recientemente un modelo de gestión de «vivienda asequible incentivada» para desbloquear parcelas en Motor Grande. Con este despliegue, la administración local busca no solo atender la emergencia social, sino también aliviar la presión del mercado inmobiliario para la clase trabajadora.

La incorporación del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, que aporta un millón de euros, ha servido para cubrir el incremento de los costes. Esta suma se une a las aportaciones del Ministerio de Vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda y el propio Ayuntamiento de Mogán. Durante el acto, tanto la alcaldesa Onalia Bueno como el vicepresidente insular Augusto Hidalgo coincidieron en que la complejidad del problema habitacional en Canarias «exige que todas las instituciones remen en la misma dirección, dejando de lado los colores políticos para priorizar lo que las encuestas ya señalan como la mayor preocupación de los ciudadanos».