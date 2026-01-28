Una plataforma ciudadana se moviliza contra la «privatización» de hamacas en San Bartolomé de Tirajana

Diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales formalizaron este miércoles la creación de la Plataforma por la Defensa de la Gestión Pública del Servicio de Hamacas y Sombrillas, un frente común que nace con el objetivo de frenar el proceso de «privatización» iniciado por el actual grupo de gobierno (PP-AV y CC), según indican en un comunicado.

La decisión de formar esta plataforma, formada por FSOC, UGT, Intersindical Canaria, CCOO, USO, Asociación Las Kellys, SOS Maspalomas, MTC, Los Verdes, PSOE y Hablemos Ahora, se toma después de que el Ayuntamiento, en el pleno del 22 de diciembre, aprobara la propuesta para «cesar la municipalización» del servicio. Según detallan el comunicado, «esta decisión supone una ruptura con el modelo de gestión directa que se mantenía desde julio de 1997, cuando el Ayuntamiento rescató el servicio de manos privadas para garantizar que los beneficios revirtieran en las arcas municipales».

«Genera más de seis millones de euros anuales»

Para la nueva plataforma, este giro de guion es «incomprensible», especialmente después de que en septiembre de 2021 se hubiera aprobado por unanimidad una memoria para encomendar la gestión íntegra a la empresa pública Emursa. Los firmantes del manifiesto denuncian que la «privatización» entrega un recurso que genera más de seis millones de euros anuales a manos privadas a cambio de un «canon irrisorio».d

El clima de confrontación se vio alimentado por la reciente modificación de la ordenanza fiscal. El Ayuntamiento aprobó en verano el incremento del precio del alquiler de hamacas y sombrillas de 2,50 a 4,50 euros, además de introducir nuevos servicios como hamacas balinesas a 15 euros.

Gestión «indirecta» mediante licitación pública

Mientras que el gobierno municipal, a través de la concejala de Playas, Yilenia Vega, defiende esta medida como una actualización necesaria tras 25 años de precios congelados para «aumentar la recaudación pública» y «modernizar el servicio», la oposición y los sindicatos mantienen una lectura distinta. Para la plataforma, esta subida no busca el beneficio ciudadano, sino que pretende hacer la licitación «más golosa» para las empresas externas, preparando un escenario de alta rentabilidad para el sector privado.

Desde el Consistorio, Vega ha negado en ocasiones anteriores que se trate de una privatización en términos estrictos y apunta a una «gestión indirecta» mediante licitación pública, un procedimiento que, según sostiene, ya se ha utilizado en legislaturas anteriores. Vega asegura que este modelo mejorará las condiciones del servicio sin aumentar el gasto público.

El ejemplo de Mogán

Por el contrario, el manifiesto de la Plataforma advierte que este es un «paso atrás» que causará un daño irreparable a la sociedad tirajanera. Argumentan que, en un contexto de aumento de la pobreza y dificultades de acceso a la vivienda en el municipio, el Ayuntamiento no debería renunciar a su principal herramienta de obtención de recursos económicos derivados del turismo.

La plataforma apela ahora al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que sugería que la gestión debía realizarse a través de un organismo o empresa pública que dependiera exclusivamente del consistorio. Como ejemplo de éxito señalan a Mogán, donde empresas públicas gestionan con rentabilidad estos servicios en beneficio de la población.