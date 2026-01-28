La Presa de Los Pérez: naturaleza, historia y cultura entre las Montañas Sagradas de Gran Canaria

Ubicada en el corazón del municipio de Artenara, entre montañas abruptas y pinos centenarios, la Presa de Los Pérez representa una joya paisajística, histórica y cultural de Gran Canaria. Su entorno, que recuerda a postales del sudeste asiático por sus cultivos en terrazas y su tranquilidad inalterable, nos sitúa en Lugarejos, un enclave que sorprende por la armonía entre el ser humano y el medio.

Situada a unos 900 metros de altitud y flanqueada por el Yacimiento Arqueológico de Risco Caído y el imponente Pinar de Tamadaba, esta presa no solo recoge el agua que desciende de las cumbres, sino también siglos de historia, leyenda y supervivencia.

Patrimonio hidráulico en escalera

Construida en 1934, la Presa de Los Pérez es la mayor de tres infraestructuras hidráulicas escalonadas ubicadas en el mismo barranco cumbrero. Este sistema de embalses –que incluye también la presa de Lugarejos y la de Las Hoyas– forma parte de la Comunidad de Regantes del Norte, evidenciando el esfuerzo de los habitantes de la isla por aprovechar cada gota caída del cielo.

Estas obras no solo tienen un valor práctico; forman parte del patrimonio etnográfico e histórico de la isla, y han transformado su paisaje de manera visible, creando un entorno de singular belleza. Cultivos en terraza, casas-cueva y laderas verdes rodean sus aguas, dando lugar a una postal que combina lo natural y lo ancestral.

Lugarejos: un barrio artesano enraizado en la historia

A escasos metros de la presa, el pago de Lugarejos conserva una de las tradiciones más antiguas de la isla: la alfarería popular, heredera directa de la técnica prehispánica. En este barrio, los alfareros moldeaban a mano objetos cotidianos como tostadores, tazas, cafeteras o sahumadores, utilizando el almagre, una tierra arcillosa de color rojizo rica en hierro.

Aunque hoy en día esta actividad ha perdido su funcionalidad económica, mantiene un valor incalculable desde el punto de vista cultural y turístico. El Centro Locero de Lugarejos, abierto al público de 10:00 a 14:00 horas, permite conocer en primera persona estos oficios tradicionales y la vida que giraba en torno a ellos.

Risco Caído: un legado astronómico y espiritual

El entorno de la presa también ofrece un contacto directo con la espiritualidad ancestral de Gran Canaria. El Yacimiento de Risco Caído, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, se encuentra a poca distancia y muestra cómo los antiguos pobladores usaban este lugar como calendario solar, marcando fechas clave para los cultivos a través de juegos de luces proyectadas sobre grabados rupestres.

Este enclave forma parte del conjunto denominado Montañas Sagradas de Gran Canaria, un territorio que evidencia la relación simbiótica entre naturaleza, cosmovisión indígena y sostenibilidad.

Tamadaba: el pulmón verde de la isla

Al oeste de la presa, el Parque Natural de Tamadaba se extiende hasta tocar el Atlántico. Este espacio protegido alberga algunos de los pinares mejor conservados del Archipiélago Canario, conocidos por su papel crucial en la recarga hídrica y conservación del suelo, especialmente en una zona donde las lluvias son escasas.

El parque ofrece rutas de senderismo espectaculares, miradores como el de Los Llanos de la Mimbre, y espacios recreativos para disfrutar en familia o en solitario. Desde sus cumbres se observan los municipios de Gáldar, Agaete y, en días claros, la isla de Tenerife.

Finca de Tirma: arqueología y biodiversidad

En las inmediaciones del parque se encuentra la Finca de Tirma, un espacio de 2.000 hectáreas de gran riqueza geológica, faunística y vegetal. En su interior, destacan restos arqueológicos de antiguos poblados construidos por los canarios prehispánicos, que vivían de una economía pastoril y agrícola.

El acceso es libre, aunque el respeto por la biodiversidad y las normas de conservación son fundamentales para seguir disfrutando de este santuario natural.