El PSOE plantea habilitar “tramos sin ruido” en las cabalgatas para favorecer la inclusión de la infancia con autismo

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno del Ayuntamiento con el objetivo de hacer más inclusivas las grandes celebraciones del municipio, de modo que ningún niño o niña quede excluido por motivos de hipersensibilidad sensorial. La propuesta plantea la creación de tramos específicos sin ruido en la Cabalgata Infantil del Carnaval Internacional de Maspalomas y en la Cabalgata de los Reyes Magos.

La iniciativa responde a la necesidad de adaptar estos eventos a la realidad de muchos menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) u otras condiciones sensoriales, para quienes el elevado volumen de música, las sirenas o la pirotecnia suponen una barrera difícil de superar. En este sentido, la portavoz socialista, Conchi Narváez, subraya que “las fiestas populares no pueden convertirse en un obstáculo para los más vulnerables”, ya que lo que para la mayoría es una experiencia festiva, para algunas familias puede resultar inaccesible o incluso dolorosa.

Zonas tranquilas sin perder el espíritu festivo

El PSOE defiende que es posible compatibilizar la esencia de las celebraciones con medidas de inclusión real. La propuesta central consiste en habilitar zonas delimitadas a lo largo del recorrido de las cabalgatas en las que se reduzca de forma drástica el volumen de la música y se prohíba expresamente el uso de pirotecnia. Estos espacios permitirían que la infancia con diversidad funcional pueda disfrutar del paso de las carrozas y personajes en un entorno seguro y calmado, alejado de estímulos agresivos.

Para garantizar la eficacia de la medida, la moción pone especial énfasis en la accesibilidad cognitiva. Así, se plantea que estos tramos estén claramente señalizados, no solo mediante cartelería convencional, sino también con pictogramas, facilitando la comprensión y la autonomía de las personas con dificultades de comunicación.

Información previa

Más allá de la organización logística, los socialistas consideran imprescindible una labor previa de información y sensibilización. Por ello, reclaman que el Ayuntamiento comunique con suficiente antelación la ubicación y los horarios de estos tramos inclusivos, de forma que las familias puedan planificar su asistencia con tranquilidad.

Asimismo, la moción apuesta por que estas medidas no se diseñen de manera unilateral, sino en colaboración directa con asociaciones especializadas y con las propias familias afectadas, incorporando su experiencia para mejorar y consolidar estas iniciativas en futuras ediciones.

El PSOE confía en que la propuesta reciba el respaldo unánime del pleno municipal y se convierta en un paso firme hacia unas fiestas más accesibles, respetuosas e inclusivas para toda la ciudadanía.