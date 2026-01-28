Proponen un servicio permanente de grúas en la GC-1 para reducir atascos y mejorar la seguridad vial

El grupo político VOX en el Cabildo de Gran Canaria propondrá en el próximo Pleno la creación de un servicio permanente de grúas de emergencia en la autopista GC-1, en el tramo comprendido entre Jinámar y el Aeropuerto, uno de los más transitados y conflictivos de la isla.

La formación argumenta que la GC-1 soporta diariamente más de 100.000 vehículos y registra una alta siniestralidad, con frecuentes retenciones kilométricas cada vez que se produce un accidente. Estas retenciones, aseguran, se ven agravadas por la lentitud en la retirada de vehículos, un procedimiento que actualmente depende de grúas privadas de aseguradoras, cuya respuesta califican como “claramente insuficiente”.

Un servicio rápido, coordinado y de bajo coste

La propuesta de VOX plantea la implantación urgente de un servicio específico de grúas de urgencia que permita actuar con mayor rapidez tras los siniestros, liberando los carriles bloqueados en el menor tiempo posible. El objetivo es mejorar la fluidez del tráfico, reducir los tiempos de intervención y garantizar mayor seguridad tanto a los conductores como a los equipos de emergencia y agentes de tráfico.

Según detalla la moción, esta medida sería viable, inmediata y de bajo coste, y se organizaría de forma coordinada entre el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, con especial atención a los puntos más conflictivos de la vía.

Datos públicos y seguimiento

La iniciativa también propone la creación de un sistema de seguimiento y evaluación, con publicación periódica de datos sobre accidentes, tiempos de respuesta y evolución de las retenciones, con el fin de comprobar el impacto real del servicio sobre la movilidad en la isla.

Desde VOX aseguran que esta moción responde a una demanda creciente de los ciudadanos, los sectores del transporte y la economía insular, que ven en los atascos de la GC-1 un problema estructural que requiere soluciones concretas.

Crítica a la gestión actual y apuesta por una movilidad eficaz

La formación acusa al Gobierno canario y al Cabildo de inacción e improvisación en la gestión de una infraestructura clave para la conectividad de Gran Canaria. Subrayan que no se puede permitir que un accidente colapse durante horas la principal arteria viaria de la isla.

VOX reafirma así su compromiso con una movilidad segura, eficiente y al servicio de los ciudadanos, defendiendo medidas operativas que mejoren la calidad de vida y la competitividad de Gran Canaria.