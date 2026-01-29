Francisco García sobre el cese de los concejales de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana: “Es por deslealtad al gobierno municipal”

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García anunció este jueves en el pleno municipal la expulsión del gobierno de los tres concejales de Nueva Canarias, Yaiza Pérez, Leví Ramos y Ofelia Alvarado. El primer edil ha dado una rueda de prensa después del pleno para explicar que "la decisión de la destitución la decidí durante el pleno tras ver que los 3 concejales de Nueva Canarias se arrimaron a la derecha del pleno, al ser los únicos ediles que apoyaron la moción del Partido Popular cuyo único objetivo era atacar a concejales del gobierno municipal y al alcalde, por eso decidí que no podía tolerar una deslealtad de ese tipo".

Francisco García señaló que "el alcalde de Santa Lucía no puede consentir una deslealtad al gobierno municipal, no podía pasar un minuto más permitiendo esta deslealtad, por eso decidí esa destitución y lo comuniqué en la misma sesión plenaria". García añadió que "tan pronto terminé la sesión plenaria hablé con mis socios de gobierno, los portavoces del PSOE y de Unidos Por Gran Canaria y me manifestaron su deseo de mantener la estabilidad del gobierno municipal, debemos de mantener nuestro compromiso con la estabilidad, porque las consecuencias de la inestabilidad del gobierno las sufre la ciudadanía".

Rechazo al chantaje político

El alcalde también contó en la rueda de prensa que "en las reuniones que tuvimos con concejales de Nueva Canarias para hablar de la moción del Partido Popular desde Nueva Canarias nos plantearon condiciones que tenían que ver con el reparto de las áreas de gobierno, y nosotros entendíamos que no podíamos aceptar chantajes de ningún tipo, por eso a l ver que los tres concejales de Nueva Canarias sumaban su voto a una moción de la derecha que atacaba al propio gobierno no podía permitir como alcalde esa deslealtad al gobierno municipal".

La moción presentada por el Partido Popular no salió adelante porque solo contó con los votos favorables de dos ediles del PP y los 3 de Nueva Canarias, y fue rechazada por los otros 6 concejales del grupo NC Bloque Canarista, el edil de Unidos por Gran Canaria Sergio Vega y del concejal no adscrito José Moreno, mientras que el PSOE, Fortaleza y Vox se abstuvieron.

Pleno de Santa Lucía de Tirajana celebrado este jueves, 29 de enero / La Provincia

El alcalde anunció que a partir de este viernes "mantendré reuniones con mis socios de gobierno para tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad del gobierno municipal". García se mostró partidario de "mantener por ahora el gobierno en minoría, con los doce concejales y concejalas, ya que solo falta uno para la mayoría absoluta".

En la moción del PP se planteaba que "adquirirán la condición de no adscritos los/as Concejales/as electos/as por candidaturas promovidas por una coalición electoral cuando abandonen o sean expulsados del partido político de la coalición que propuso su integración en la candidatura, incluso en calidad de independientes, aun cuando su adscripción pase a otro partido integrante de la coalición".