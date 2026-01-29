El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, tomó la decisión de destituir a los ediles de Nueva Canarias sin previo aviso ni al grupo de gobierno ni a los afectados
El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, ha destituido a tres concejales de Nueva Canarias durante la celebración del Pleno de este jueves, que se ha celebrado en las Casas Consistoriales del casco del municipio, tras apoyar una moción presentada por el grupo PP-AV contra el transfuguismo para que quienes se presentaron a las elecciones con unas siglas y se han marchado de ese partido, como el propio regidor, que se presentó por NC y ahora ha abandonado la formación para integrarse en PRimero Canarias, pasen a los no adscritos.
Los ediles expulsados con Yaiza Pérez, hasta ahora segunda teniente de alcalde y responsable delegada de Cultural, Identidad y Oficina de Atención Ciudadana; Leví Ramos, concejal delegado de Ordenación del Territorio, Gestión y Disciplina Urbanística, Actividades Clasificadas e Inocuas, Cementerios, Relación con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Movilidad, Transportes y Santa Lucía casco; y Ofelia Alvarado concejala delegada de Solidaridad, Escuelas Infantiles y Recursos Humanos.
Los ediles de Nueva Canarias que decidieron no integrarse en Municipalistas Primero Canarias anunciaron este miércoles que se abstendrían en esa moción, sin embargo durante la votación votaron a favor junto a los dos concejales de PP-AV proponentes del documento. Acto seguido, el alcalde se dirigió al secretario municipal para solicitarle que preparase toda la documentación necesaria para dar por destituidos a estos tres ediles.
Moción fallida
No obstante, la moción no ha salido adelante al contar con votos en contra de los seis concejales que se pasaron a Primero Canarias, el del edil de Unidos por Gran Canaria, Sergio Vega (socio del pacto) y el concejal no adscrito José Manuel Moreno Pérez, las cinco abstenciones del PSOE (también socio del pacto), las cuatro abstenciones de La Fortaleza y las tres de Vox.
El alcalde Francisco García ha convocado una rueda de prensa urgente a las 14.00 horas en el área de Alcaldía de las oficinas municipales de Vecindario en la que explicará a los ciudadanos las razones por las que ha anunciado lsu decisión de revocar las competencias a los concejales Yaiza Pérez, Leví Ramos y Ofelia Alvarado.
