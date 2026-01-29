Antonio Morales pide prudencia y esperar a los informes del Seprona ante los nuevos vertidos en las playas de Telde
El presidente del Cabildo de Gran Canaria volvió a insistir en que no es correcto "demonizar a nadie ni a ninguna actividad, incluida la acuicultura"
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha manifestado la necesidad de actuar "con cautela" y "esperar a los informes oficiales del Seprona antes de extraer conclusiones" ante el nuevo vertido que ha provocado el cierre de las playas de Melenara y Salinetas.
“Hay mucha preocupación y seguimos insistiendo en que hay que esperar a los informes del Seprona. Ya existen diligencias abiertas por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente, algo que es muy necesario para que se utilicen los procedimientos adecuados”, señaló Morales.
"Alarma social entre la ciudananía de Telde"
El presidente explicó que es fundamental contar con información precisa para saber qué está ocurriendo realmente en la zona afectada. “Tenemos que tener la certeza de lo que está sucediendo en este espacio. Hasta que no sepamos qué tipo de vertidos son y de dónde provienen, se está generando una incertidumbre y una alarma social, además de molestias reales para la ciudadanía”, afirmó.
Morales confió en que los resultados de las investigaciones se conozcan pronto: “Espero que dispongamos de información en breve para saber exactamente qué ha sucedido”.
Protección de la salud pública
Asimismo, hizo un llamamiento a no señalar a ningún sector sin pruebas concluyentes. “Lo que no me parece correcto es demonizar a nadie ni a ninguna actividad, incluida la acuicultura, hasta que no sepamos realmente qué es lo que está pasando”, recalcó.
Las autoridades mantienen activados los protocolos de seguridad y control mientras se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de garantizar la protección de la salud pública y del medio ambiente.
