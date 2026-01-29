Arucas acelera la apertura del centro de formación para impartir certificados profesionales en cocina, repostería y bares

El taller de cocina del Centro de Formación de Los Portales de Arucas estará operativo en tres meses. El Cabildo de Gran Canaria financia la modernización de las aulas para poder impartir cursos y certificados vinculados a la restauración. El espacio beneficiará a personas desempleadas, trabajadores y empresarios, fortaleciendo competencias y fomentando la mejora continua en el sector culinario.

La concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento ha desarrollado el proyecto denominado 'Arucas, Formación e Inserción', cuyo objetivo es fortalecer la empleabilidad mediante la capacitación profesional. Gracias a una inversión de 165.203 euros, financiada en su totalidad por la Vicepresidencia Primera del Cabildo de Gran Canaria, se ha dotado al taller de cocina del Centro de Formación Los Portales con mobiliario y maquinaria de última generación.

Empleos con una gran demanda laboral

Este espacio, resultado de la reforma y ampliación del antiguo CEIP Los Portales, cuenta con aulas, despachos, almacenes, cuarto frío, zona de lavado, área de pastelería y cocinas totalmente equipadas. Su puesta en marcha permitirá impartir Certificados Profesionales en Cocina, Repostería, Servicios de Bar y Cafetería, entre otros, respondiendo a la elevada demanda laboral del sector, según el Ayuntamiento.

El taller no solo atenderá a personas en búsqueda de empleo, sino también a profesionales y emprendedores del ámbito de la restauración, proporcionando un entorno idóneo para actualizar y mejorar competencias. Además, tendrá una importante función social, sirviendo como punto de encuentro donde vecinas y vecinos podrán adquirir conocimientos prácticos sobre alimentación saludable y hábitos culinarios.

Está en la recta final

La finalización de los trabajos de instalación de la maquinaria y el mobiliario está prevista para el mes de abril de 2026, momento a partir del cual el centro estará plenamente operativo, contribuyendo a la formación, la inserción laboral y la mejora de la calidad en los servicios gastronómicos de Arucas, según anuncia el Ayuntamiento.

Este centro de formación se unirá al resto de centros de formación para el empleo con los que cuenta el municipio, como el centro de formación La Carpintería.

El Ayuntamiento de Arucas pretende dotar al municipio de la infraestructura necesaria para que sus ciudadanos puedan proyectar su formación profesional sin tener que desplazarse a otros municipios, junto con los centros educativos actuales, al mismo tiempo que cuenten con las especialidades que el mercado laboral está demandando. Y, sobre todo, tras el bloqueo que sufre el proyecto del instituto de formación profesional promovido por la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y que se atascó por discrepancias con la empresa constructora adjudicataria.