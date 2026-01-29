Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tiempo CanariasCierre de playas en TeldeNueva Línea CarnavalUD Las PalmasInversión en viviendaSanta Lucía de Tirajana
instagramlinkedin

Arucas

Arucas acelera la apertura del centro de formación para impartir certificados profesionales en cocina, repostería y bares

El centro de Los Portales fortalecerá desde abril cursos dirigidos a la restauración entre trabajadores y empresas

Vista exterior del centro de formación de Los Portales, en Arucas.

Vista exterior del centro de formación de Los Portales, en Arucas. / LP / DLP

LP / DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El taller de cocina del Centro de Formación de Los Portales de Arucas estará operativo en tres meses. El Cabildo de Gran Canaria financia la modernización de las aulas para poder impartir cursos y certificados vinculados a la restauración. El espacio beneficiará a personas desempleadas, trabajadores y empresarios, fortaleciendo competencias y fomentando la mejora continua en el sector culinario.

La concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento ha desarrollado el proyecto denominado 'Arucas, Formación e Inserción', cuyo objetivo es fortalecer la empleabilidad mediante la capacitación profesional. Gracias a una inversión de 165.203 euros, financiada en su totalidad por la Vicepresidencia Primera del Cabildo de Gran Canaria, se ha dotado al taller de cocina del Centro de Formación Los Portales con mobiliario y maquinaria de última generación.

Empleos con una gran demanda laboral

Este espacio, resultado de la reforma y ampliación del antiguo CEIP Los Portales, cuenta con aulas, despachos, almacenes, cuarto frío, zona de lavado, área de pastelería y cocinas totalmente equipadas. Su puesta en marcha permitirá impartir Certificados Profesionales en Cocina, Repostería, Servicios de Bar y Cafetería, entre otros, respondiendo a la elevada demanda laboral del sector, según el Ayuntamiento.

El taller no solo atenderá a personas en búsqueda de empleo, sino también a profesionales y emprendedores del ámbito de la restauración, proporcionando un entorno idóneo para actualizar y mejorar competencias. Además, tendrá una importante función social, sirviendo como punto de encuentro donde vecinas y vecinos podrán adquirir conocimientos prácticos sobre alimentación saludable y hábitos culinarios.

Está en la recta final

La finalización de los trabajos de instalación de la maquinaria y el mobiliario está prevista para el mes de abril de 2026, momento a partir del cual el centro estará plenamente operativo, contribuyendo a la formación, la inserción laboral y la mejora de la calidad en los servicios gastronómicos de Arucas, según anuncia el Ayuntamiento.

Este centro de formación se unirá al resto de centros de formación para el empleo con los que cuenta el municipio, como el centro de formación La Carpintería.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Arucas pretende dotar al municipio de la infraestructura necesaria para que sus ciudadanos puedan proyectar su formación profesional sin tener que desplazarse a otros municipios, junto con los centros educativos actuales, al mismo tiempo que cuenten con las especialidades que el mercado laboral está demandando. Y, sobre todo, tras el bloqueo que sufre el proyecto del instituto de formación profesional promovido por la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y que se atascó por discrepancias con la empresa constructora adjudicataria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
  2. El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
  3. Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
  4. El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
  5. Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
  6. La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror
  7. Así fue la colisión que paralizó el tráfico en Arucas a primera hora
  8. Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra

Arucas acelera la apertura del centro de formación para impartir certificados profesionales en cocina, repostería y bares

Arucas acelera la apertura del centro de formación para impartir certificados profesionales en cocina, repostería y bares

Un voluntario checo en Moya: Lukas Hingar se une a las iniciativas del Cuerpo Europeo de Solidaridad

Un voluntario checo en Moya: Lukas Hingar se une a las iniciativas del Cuerpo Europeo de Solidaridad

Una ventanilla única ofertará empleo y vivienda vacías para evitar el despoblamiento en la Cumbre

Una ventanilla única ofertará empleo y vivienda vacías para evitar el despoblamiento en la Cumbre

El Parque Europeo vuelve a manos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tras diez años de abandono

El Parque Europeo vuelve a manos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tras diez años de abandono

Teror saca a concurso este año la gestión de la residencia de mayores y el equipamiento que falta

Teror saca a concurso este año la gestión de la residencia de mayores y el equipamiento que falta

Francisco García sobre el cese de los concejales de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana: “Es por deslealtad al gobierno municipal”

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal

Cuatro planes para exprimir el último fin de semana de enero en Gran Canaria

Cuatro planes para exprimir el último fin de semana de enero en Gran Canaria
Tracking Pixel Contents