García queda en minoría al echar a tres ediles de NC: «No acepto chantajes»

Enésima crisis política en Santa Lucía de Tirajana, en este caso al saltar por los aires la estabilidad entre Nueva Canarias y Primero Canarias, que compartían gobierno en un municipio que ha sido durante más de 40 años bastión del nacionalismo. El alcalde de Santa Lucía, Francisco García, decidió este jueves, 29 de enero, al finalizar el pleno destituir a Yaiza Pérez, edil de Cultura; Leví Ramos, de Urbanismo; y Ofelia Alvarado, de Recursos Humanos, «por deslealtad» al votar a favor de una moción contra el transfuguismo presentada por PP-AV, que afectaba a García, quien hace unos meses abandonó NC para integrarse en Primero Canarias.

Y Nueva Canarias no se quedó callada. Siete horas después y a través de un comunicado calificó la maniobra del alcalde de «traición» y criticó las «humillaciones y obstáculos» que el regidor ha puesto a esos ediles, hasta este jueves miembros del equipo de gobierno. «Siempre se fue consciente de que el objetivo perseguido desde el primer momento por Francisco García y el resto de los ediles, que este viernes integran Primero Canarias, era la exclusión del grupo de gobierno de quienes legítimamente se mantenían en el grupo municipal representando a Nueva Canarias», señala la formación.

García, con seis concejales de Municipalistas Primero Canarias, cuenta ahora con el apoyo de los cinco ediles del PSOE y uno de Unidos por Gran Canaria (UxGC), solo 12 de los 13 que necesita para la mayoría de esta Corporación municipal.

El gobierno local queda con seis de Primero Canarias, cinco del PSOE y uno de Unidos por Gran Canaria

La ruptura definitiva saltó durante el pleno ordinario, en el que los tres ediles de Nueva Canarias votaron a favor de la moción presentada por el Partido Popular-Agrupación de Vecinos (PP-AV) contra el transfuguismo. Esto llevó a García a tomar una decisión salomónica. La retirada de competencias se tomó durante el pleno, tras escuchar el debate y los posicionamientos políticos. «No podía pasar ni un minuto más consintiendo esta situación», explicó el regidor.

Los tres concejales expulsados. / La Provincia

El resultado de la votación fue dos votos favorables del Partido Popular y los tres de Nueva Canarias, y fue rechazada por los otros seis concejales del grupo Primero Canarias, el edil de Unidos por Gran Canaria, Sergio Vega, y el concejal no adscrito, José Moreno. Los cinco del PSOE, los cuatro de Fortaleza y los tres de Vox se abstuvieron.

Una hora después del pleno, Francisco García convocó una rueda de prensa urgente para dar explicaciones. Compareció acompañado de sus cinco compañeros de Primero Canarias y explicó que la moción fue planteada previamente en la reunión del grupo de gobierno celebrada el lunes. En ese encuentro, distintos socios manifestaron la necesidad de analizar la propuesta.

El Partido Socialista solicitó tiempo para debatirla internamente, Unidos por Gran Canaria expresó su posicionamiento, y Nueva Canarias indicó que debía someter la decisión a su ejecutiva local, algo que el alcalde aseguró respetar.

«Se arrimaron a la derecha»

Posteriormente se produjeron conversaciones entre representantes de Municipalistas Primero Canarias y ediles de Nueva Canarias para consensuar el voto, con la idea de abstenerse. «Desde Nueva Canarias nos plantearon condiciones relacionadas con el reparto de áreas, y no podíamos aceptar chantajes. Luego, durante el pleno, apoyaron la moción del PP», afirmó García. «Se arrimaron a la derecha. Fueron los únicos concejales que apoyaron una moción para desestabilizar el gobierno», añadió.

Para García, la propuesta presentada tenía un enorme calado político y buscaba «dinamitar el gobierno de Santa Lucía de Tirajana». No era técnica ni administrativa; era política y dirigida a desestabilizar el gobierno y atacar su figura como alcalde.

El regidor recordó que desde que abandonó Nueva Canarias su prioridad ha sido la gobernabilidad de Santa Lucía. «Lo he demostrado con hechos. Pero no puedo permitir una deslealtad de este calibre. No hacia mí, sino hacia el gobierno y el municipio».

El alcalde reconoció que no comunicó previamente su decisión ni a sus socios ni a su formación. La consideró «urgente e inaplazable». No obstante, al terminar el pleno contactó con los portavoces del PSOE y UxGC. «Se abre un horizonte de diálogo para mantener la gobernabilidad de Santa Lucía», afirmó.

El alcalde confirmó que informó de su decisión a la dirección de Primero, que le trasladó su apoyo

El alcalde confirmó que informó de su decisión a la dirección de Primero Canarias, Óscar Hernández y Teodoro Sosa, quienes, aunque sorprendidos, respaldaron la medida. «Me dijeron que no podía someterme a chantajes políticos», señaló. Sugirió que detrás de todo podría haber algún actor político supramunicipal.

García evitó adelantar posibles pactos o reconfiguraciones, aunque dejó la puerta abierta. «Ahora toca diálogo, reflexión y consulta con los socios. No puedo comunicar más en este momento», indicó.

El alcalde concluyó apelando a la responsabilidad institucional de todos los representantes públicos: «Nos jugamos el futuro de Santa Lucía de Tirajana. Espero sentido común y altura de miras para continuar el proyecto de gobierno».

Tras quedar fuera los tres concejales, Nueva Canarias podría presentar ante el Ayuntamiento un escrito para considerar como tránsfugas a más de una veintena de políticos que se incorporaron a Primero Canarias. Este documento aún no había sido entregado en Santa Lucía ni La Aldea, al haber concejales de NC en el gobierno. En San Bartolomé de Tirajana sí se presentó, pero el secretario rechazó que los ediles pasaran a no adscritos, basado en un informe de Fernando Ríos Rull.

Humillaciones y traición

En su comunicado, Nueva Canarias acusó a Francisco García y sus concejales tránsfugas de «consumar la traición a la ciudadanía», y expresó su respaldo a Yaiza Pérez, Ofelia Alvarado y Leví Ramos «por su dignidad y lealtad con el proyecto, sus votantes y el municipio».

La organización nacionalista considera que el proceso comenzó con el abandono de García y otros ediles para integrarse en Primero Canarias, y se consolidó con la retirada de la portavocía a Yaiza Pérez y diversas humillaciones.

NC-BC asegura que su compromiso con el municipio seguirá vigente durante el año y medio restante de mandato, ahora desde la oposición política. Confían en que la ciudadanía castigará en las urnas la traición de Francisco García y los concejales tránsfugas.