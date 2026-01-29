Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Nueva Línea CarnavalCrisis de Gobierno de Santa Lucía de TirajanaSucesosUD Las PalmasOcio en Gran Canaria
instagramlinkedin

Nueva Canarias de Santa Lucía acusa a Francisco García y sus concejales tránsfugas de consumar la traición a la ciudadanía

La organización muestra todo su respaldo a Yaiza Përez, Ofelia Alvarado y Leví Ramos por su dignidad y lealtad con el proyecto, sus votantes y el municipio

Destitución de los ediles de Nueva Canarias del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

Destitución de los ediles de Nueva Canarias del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

La Provincia

La Provincia

Santa Lucía de Tirajana

El sábor (ejecutiva) de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) de Santa Lucía de Tirajana, reunido este jueves, 29 de enero, tras el cese de sus responsabilidades de gobierno a las concejalas y el edil de la organización, Yaiza Pérez, Ofelia Alvarado y Leví Ramos, por parte del alcalde tránsfuga, Francisco García; valoró esta decisión como la culminación de un proceso planificado de traición.

Desde la organización nacionalista progresista se considera que esta maniobra comenzó a gestarse con el abandono de García y el resto de los concejales de NC-BC para pasarse a Primero Canarias. Continuó con la retirada de la portavocía a Yaiza Pérez y se prolongó con numerosas humillaciones y obstáculos sufridos por el concejal y las dos concejalas referidas, quienes se mantuvieron “leales al proyecto político con el que se presentaron” a las últimas elecciones locales.

A pesar de lo sucedido durante este tiempo, Nueva Canarias-BC ha trabajado con “responsabilidad para mantener la gobernabilidad del municipio”, frente a la inestabilidad del mandato anterior. Un esfuerzo realizado como “compromiso” a las miles de vecinas y vecinos que volvieron a convertir a NC-Bloque Canarista en la primera fuerza política de la localidad y desde la convicción de que “quienes debían dar un paso a un lado eran los seis tránsfugas que abandonaron la disciplina del partido” con el que concurrieron a los comicios de 2023.

Desde la organización “siempre se fue consciente” de que el objetivo perseguido desde el primer momento por Francisco García y el resto de los ediles, que hoy integran Primero Canarias, era la exclusión del grupo de gobierno de quienes “legítimamente” se mantenían en el grupo municipal representando a Nueva Canarias.

El sábor de Santa Lucía quiso realizar un reconocimiento público y mostrar todo su apoyo y respaldo a Ofelia Alvarado, Leví Ramos y Yaiza Pérez, así como a Aurelio Falcón; por seguir representando “con dignidad, lealtad, trabajo y compromiso” a NC-BC en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Valores que han demostrado tanto con la militancia, como con sus votantes y con el propio municipio.

Un compromiso que seguirá vigente durante el año y medio que resta de mandato municipal, ahora desde una labor seria, rigurosa y responsable en la oposición política. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista se muestran convencidos de que la ciudadanía sabrá castigar en las urnas la traición política protagonizada por Francisco García y sus concejales tránsfugas. Al mismo tiempo que “reconocerá a quienes demuestran que, en política, los valores, la coherencia y la dignidad no solo son posibles, sino imprescindibles”.

Noticias relacionadas y más

Nueva Canarias-BC avanzó que, ante la gravedad de los hechos, valorará en los próximos días las medidas políticas y organizativas que considere oportunas adoptar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
  2. El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
  3. Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
  4. El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
  5. Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
  6. La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror
  7. Así fue la colisión que paralizó el tráfico en Arucas a primera hora
  8. Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra

García queda en minoría al echar a tres ediles de NC: «No acepto chantajes»

El encuentro de repentistas de Ingenio cumple 20 años con Arkano y Ana Marys Gil entre sus participantes

El encuentro de repentistas de Ingenio cumple 20 años con Arkano y Ana Marys Gil entre sus participantes

Nueva Canarias de Santa Lucía acusa a Francisco García y sus concejales tránsfugas de consumar la traición a la ciudadanía

El PP acusa al Cabildo de dejar sin ayudas para vivienda a decenas de familias vulnerables

El PP acusa al Cabildo de dejar sin ayudas para vivienda a decenas de familias vulnerables

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria

Arucas acelera la apertura del centro de formación para impartir certificados profesionales en cocina, repostería y bares

Arucas acelera la apertura del centro de formación para impartir certificados profesionales en cocina, repostería y bares

Un voluntario checo en Moya: Lukas Hingar se une a las iniciativas del Cuerpo Europeo de Solidaridad

Un voluntario checo en Moya: Lukas Hingar se une a las iniciativas del Cuerpo Europeo de Solidaridad

Una ventanilla única ofertará empleo y vivienda vacías para evitar el despoblamiento en la Cumbre

Una ventanilla única ofertará empleo y vivienda vacías para evitar el despoblamiento en la Cumbre
Tracking Pixel Contents