Nueva Canarias de Santa Lucía acusa a Francisco García y sus concejales tránsfugas de consumar la traición a la ciudadanía
La organización muestra todo su respaldo a Yaiza Përez, Ofelia Alvarado y Leví Ramos por su dignidad y lealtad con el proyecto, sus votantes y el municipio
El sábor (ejecutiva) de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) de Santa Lucía de Tirajana, reunido este jueves, 29 de enero, tras el cese de sus responsabilidades de gobierno a las concejalas y el edil de la organización, Yaiza Pérez, Ofelia Alvarado y Leví Ramos, por parte del alcalde tránsfuga, Francisco García; valoró esta decisión como la culminación de un proceso planificado de traición.
Desde la organización nacionalista progresista se considera que esta maniobra comenzó a gestarse con el abandono de García y el resto de los concejales de NC-BC para pasarse a Primero Canarias. Continuó con la retirada de la portavocía a Yaiza Pérez y se prolongó con numerosas humillaciones y obstáculos sufridos por el concejal y las dos concejalas referidas, quienes se mantuvieron “leales al proyecto político con el que se presentaron” a las últimas elecciones locales.
A pesar de lo sucedido durante este tiempo, Nueva Canarias-BC ha trabajado con “responsabilidad para mantener la gobernabilidad del municipio”, frente a la inestabilidad del mandato anterior. Un esfuerzo realizado como “compromiso” a las miles de vecinas y vecinos que volvieron a convertir a NC-Bloque Canarista en la primera fuerza política de la localidad y desde la convicción de que “quienes debían dar un paso a un lado eran los seis tránsfugas que abandonaron la disciplina del partido” con el que concurrieron a los comicios de 2023.
Desde la organización “siempre se fue consciente” de que el objetivo perseguido desde el primer momento por Francisco García y el resto de los ediles, que hoy integran Primero Canarias, era la exclusión del grupo de gobierno de quienes “legítimamente” se mantenían en el grupo municipal representando a Nueva Canarias.
El sábor de Santa Lucía quiso realizar un reconocimiento público y mostrar todo su apoyo y respaldo a Ofelia Alvarado, Leví Ramos y Yaiza Pérez, así como a Aurelio Falcón; por seguir representando “con dignidad, lealtad, trabajo y compromiso” a NC-BC en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Valores que han demostrado tanto con la militancia, como con sus votantes y con el propio municipio.
Un compromiso que seguirá vigente durante el año y medio que resta de mandato municipal, ahora desde una labor seria, rigurosa y responsable en la oposición política. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista se muestran convencidos de que la ciudadanía sabrá castigar en las urnas la traición política protagonizada por Francisco García y sus concejales tránsfugas. Al mismo tiempo que “reconocerá a quienes demuestran que, en política, los valores, la coherencia y la dignidad no solo son posibles, sino imprescindibles”.
Nueva Canarias-BC avanzó que, ante la gravedad de los hechos, valorará en los próximos días las medidas políticas y organizativas que considere oportunas adoptar.
