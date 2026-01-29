Nueva Canarias Telde denuncia la inacción institucional ante la grave contaminación del litoral

Nueva Canarias–Bloque Canarista Telde denuncia la falta de respuestas y de actuaciones efectivas por parte del Gobierno de Telde y del Gobierno de Canarias ante la grave situación de contaminación que afecta al litoral del municipio desde hace más de tres meses y que ha vuelto a cerrar las playas de Melenara y Salinetas.

La formación política subraya que, a día de hoy, sigue sin existir una explicación clara y transparente sobre el origen de este episodio continuado de contaminación. Entre las posibles causas, continúa sin descartarse la relación con las instalaciones acuícolas y las jaulas marinas situadas frente a la costa de Telde, cuya actividad, recuerdan, debe ser inspeccionada con el máximo rigor para garantizar que cumplen con todas las condiciones ambientales exigidas por la normativa.

Desde Nueva Canarias consideran que la falta de información y de actuaciones contundentes por parte de las administraciones competentes supone “un ejercicio de irresponsabilidad y dejación de funciones”, que está generando un perjuicio directo a los vecinos y vecinas del municipio, así como al tejido comercial y turístico de la zona costera.

Necesidad de soluciones reales

“La ciudadanía no puede conformarse con medidas temporales como el cierre de playas. Son necesarias soluciones reales y estructurales que eviten que esta situación vuelva a repetirse”, señalan. Recuerdan además que, en episodios anteriores, el Gobierno de Telde tardó semanas en proceder al cierre de las zonas afectadas, mientras que en esta ocasión, aunque la respuesta ha sido algo más rápida, sigue sin observarse una actuación firme ante el Gobierno de Canarias para abordar el problema con la seriedad que merece.

Nueva Canarias–Bloque Canarista insiste en que la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias es la administración competente para inspeccionar las jaulas marinas, analizar su posible relación con la contaminación detectada y exigir el cumplimiento estricto de las condiciones ambientales. En caso de incumplimientos, añaden, deben adoptarse sin demora las medidas correctoras o sancionadoras correspondientes.

“La prioridad ahora es esclarecer el origen de la contaminación y garantizar que no vuelva a repetirse. Las responsabilidades políticas y administrativas se depurarán después, pero la ciudadanía teldense exige una solución inmediata”, afirman.

Por último, la organización nacionalista expresa su solidaridad con los vecinos y vecinas afectados, con la plataforma Por un Litoral Limpio y con los comerciantes de la costa, que vuelven a ver mermados sus ingresos como consecuencia de esta situación. Asimismo, exigen a las autoridades competentes actuaciones reales, rápidas y eficaces ante un problema que ya supera los tres meses de duración y que está afectando gravemente a la imagen, la economía y la salud ambiental del municipio de Telde.