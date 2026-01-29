Un voluntario checo en Moya: Lukas Hingar se une a las iniciativas del Cuerpo Europeo de Solidaridad
El alcalde de Moya, Raúl Afonso, valora el programa de voluntariado como una forma de dar a conocer el municipio y enriquecer a los jóvenes con experiencias internacionales
La Villa de Moya continúa con el desarrollo e impulso del Servicio de Voluntariado Europeo, perteneciente al Cuerpo Europeo de Solidaridad, a través de la Asociación Mojo de Caña. Un programa con el que el municipio recibe a Lukas Hingar que llega procedente de República Checa.
El joven estará en el municipio hasta el 31 de marzo con el objetivo de compartir y convivir con los jóvenes moyenses con las diferentes actividades que se impulsan y desarrollan desde el área de Juventud que arrancan este viernes con la 'Fiesta Joven'. «Estoy muy contento. Llevo pocos días pero me está encantando Moya. Es un sitio muy acogedor y aunque aquí se quejen de frío estoy encantado con el clima. Así que estos primeros días la experiencia ha sido muy positiva», resalta Hingar.
«Una forma positiva de dar a conocer el municipio y su hospitalidad»
«Para la Villa de Moya es muy importante el desarrollo de estos programas. Para nosotros es una forma muy positiva de dar a conocer el municipio y su hospitalidad, así como el valor de que nuestros jóvenes se nutran de sus experiencias. En el caso de Lukas viene de estar viajando por Sudamérica y eso son experiencias que enriquecen a los nuestros cuando los escuchan», apunta el alcalde, Raúl Afonso.
Lukas Hingar se une a Marco Stipo, que lleva desde octubre en el municipio para trabajar en la confección de nuevas actividades y charlas. Una experiencia en la que nutrir y nutrirse de manera conjunta contribuyendo a la vida juvenil de la Villa de Moya.
