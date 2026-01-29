El Parque Europeo vuelve a manos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tras diez años de abandono

El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este jueves resolver la concesión administrativa otorgada a la empresa Meeting Point para gestionar el Parque Europeo, una plaza pública en la zona de El Veril con bar-restaurante, kiosko de música y otras instalaciones complementarias después de diez años de requerimientos en 2016, 2022 y 2025 para acondicionar el espacio sin que se presentara ningún proyecto.

Además de la extinción del derecho a ocupar y explotar el espacio, el Ayuntamiento requiere la entrega y restitución del Parque Europeo en un mes. El Consistorio trabaja en la elaboración de un plan de viabilidad para el espacio que determinar qué actuaciones se pueden acometer que estén ajustadas al plan de ordenamiento antes de volver a sacarlo a licitación.

Una renovación que nunca se produjo

La empresa llegó a demoler siete quioscos de la zona en enero de 2021 después que se convirtieran en focos de insalubridad tras ser ocupados y algunos de ellos incendiados. Hoy, el espacio acoge un mercadillo los domingos. José Viera fue el primer concesionario en 1987, quien traspasó los derechos en 2009 a Puerto Beach SL y esta hace lo propio en 2016 a Meeting Point Hotelmanagemet (Canaries), a quien se le otorgó una ampliación del contrato por 13 años a cambio de una renovación que nunca se produjo.

Nuevos requisitos para acceder a las ayudas al alquiler

Por otro lado, el grupo de Gobierno sacó adelante la nueva regulación del programa de ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente, junto con el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2027. La principal novedad es la eliminación del requisito de ingresos mínimos para acceder a las ayudas y la actualización de los límites máximos subvencionables, que pasan de 850 a 1.000 euros mensuales en viviendas, de 1.000 a 1.100 euros para familias numerosas y de 550 a 600 euros en habitaciones.

El nuevo plan también incrementa de dos a cinco años el requisito de antigüedad de empadronamiento en el municipio. El programa contempla una dotación total de 400.000 euros con fondos propios municipales a razón de 200.000 euros anuales. El PSOE, que se abstuvo, considera que «la cantidad es insuficiente» y que «hay cosas mejorables».

Fechas para el carnaval y los festivos de 2027

El Pleno abordó el calendario de festivos del próximo año para asignar los dos que corresponden a cada municipio. Al caer el 25 de julio, día de Santiago y copatrón de la localidad, un domingo, se elige en su lugar el 12 de marzo, día del Turista, y el 24 de agosto, día de San Bartolomé. Ante la inclusión del día del Turista como festivo en marzo, el Ayuntamiento aprovechó la ocasión para fijar las fechas del carnaval de 2027 del 2 al 14 de marzo.

Noticias relacionadas

La oposición sacó adelante dos de las tres mociones que llevó al pleno. Por un lado, los concejales apoyaron la adopción de medidas para dotar al recorrido de la cabalgata infantil de carnaval y de Reyes Magos de una zona específica sin ruidos para personas con sensibilidad sensorial presentada por el PSOE. Y, por otro, la de Nueva Canarias que reclama dar traslado a Gobierno de Canarias, Gobierno de España e instituciones europeas de la necesidad de adoptar medidas para salvaguardar la agricultura de Canarias en el marco del acuerdo UE-Mercosur.