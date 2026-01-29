El PP acusa al Cabildo de dejar sin ayudas para vivienda a decenas de familias vulnerables

El PP en el Cabildo de Gran Canaria ha acusado al gobierno insular de dejar sin ayudas públicas a decenas de familias vulnerables por agotamiento del crédito en las convocatorias bianuales de subvenciones para obras de reparación de primera necesidad y mejora de la accesibilidad en viviendas.

Según denunció el Grupo Popular, en la convocatoria de 2024 del Consorcio de Viviendas, 120 personas quedaron fuera pese a cumplir los requisitos, únicamente por falta de presupuesto, mientras que otras 133 solicitudes fueron desestimadas. En 2025, otras 47 familias de los 21 municipios no accedieron a ayudas para eliminar barreras arquitectónicas al agotarse los fondos. Por ello, el PP llevará al próximo pleno una moción para poner en marcha un plan de rehabilitación y accesibilidad.

“Facilitar el acceso a una vivienda digna no ha sido nunca una prioridad para el gobierno insular de NC y PSOE, tanto a la hora de impulsar la construcción de nueva vivienda pública como para conceder ayudas destinadas a la rehabilitación y mejora de aquellos inmuebles más antiguos cuyos propietarios se encuentran en situación de vulnerabilidad”, critica el portavoz del PP y líder de la oposición en el Cabildo, Miguel Jorge.

En este sentido, el Grupo Popular censura que “con un presupuesto anual de 1.055 millones de euros, el Cabildo apenas destine 9,2 millones a Vivienda, el 0,8% del total, y dedique más recursos a gastos de personal del Consorcio que a subvenciones a aquellas familias vulnerables que necesitan con urgencia mejorar las condiciones de habitabilidad de sus casas”.

Moción en pleno

Por ello, el PP llevará este 30 de enero al Pleno ordinario una moción para reclamar al gobierno insular que preside Antonio Morales un aumento de los recursos públicos destinados a política de vivienda, así como la puesta en marcha de un plan para impulsar la rehabilitación, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de la eficiencia energética en los inmuebles más antiguos de la Isla.

En la nota, la formación resalta que en muchos barrios y municipios de la Isla existen en la actualidad numerosos bloques de viviendas obsoletos, deteriorados y con graves problemas de accesibilidad para los vecinos, por lo que demanda que el Consorcio de Viviendas debería implicarse de manera decidida para dar respuesta a esta problemática social que afecta sobre todo a personas mayores o con movilidad reducida que tienen enormes dificultades incluso para poder salir de sus casas por la existencia de barreras arquitectónicas a veces insalvables.

El Grupo Popular instará al gobierno insular a poner en marcha este mismo año una convocatoria pública de subvenciones, dotada con al menos cuatro millones de euros, para promover la rehabilitación y adecentamiento de las viviendas más antiguas, estableciendo como requisito principal para la obtención de las ayudas que los ingresos de la unidad familiar no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Según la formación, esta ayuda pública no sólo contribuiría a modernizar y adaptar a la normativa actual en materia de seguridad, accesibilidad y eficiencia energética los bloques de viviendas más antiguos, sino que también sería un estímulo para la reactivación económica y la generación de empleo a través de la colaboración público privada.

El PP propone en su moción destinar esta nueva línea de subvención a acometer actuaciones inmediatas de rehabilitación de fachadas, instalación de rampas salvaescaleras, aislamiento térmico, mejora de la eficiencia energética de los edificios e instalación de ascensores a cota cero, inversiones que los propietarios, en su mayoría personas de avanzada edad con pensiones bajas y pocos recursos, no pueden afrontar por sí solos.

El Grupo Popular ya presentó hace dos años en Comisión de Pleno otra moción en la que solicitaba al Consorcio de Viviendas la elaboración de un diagnóstico en todos los municipios de la Isla para conocer en detalle el estado de las viviendas y los problemas de accesibilidad en los bloques más antiguos a fin de contar con un documento actualizado que pueda servir de base para futuras actuaciones.