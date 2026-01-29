Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tiempo CanariasCierre de playas en TeldeAccidente guagua Las PalmasUD Las PalmasMuerte súbita
instagramlinkedin

Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día

Los vecinos denuncian prácticas sexuales exhibicionistas en la vía pública, un problema que se repite desde hace meses

Acueducto de Los Ríos, en Telde

Acueducto de Los Ríos, en Telde / T. M. R.

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Barranco de Telde, a la altura de la rotonda del Cortijo, próxima a la GC-1, se ha convertido en un punto habitual de prácticas sexuales exhibicionistas en plena vía pública, una situación que vecinos y usuarios denuncian que se repite desde hace meses, según ha informado TeldeActualidad.

Vecinos del entorno, ciclistas y personas que transitan con frecuencia por la zona han trasladado su preocupación por la presencia recurrente de vehículos cuyos ocupantes realizan este tipo de conductas en un espacio muy transitado y utilizado a diario por personas de todas las edades. Los denunciantes han aportado a este medio imágenes y vídeos que documentan los hechos, incluso a plena luz del día.

Una práctica reiterada en un punto concreto del barranco

Según relatan los afectados, varios vehículos estacionan de forma habitual en este enclave, especialmente por las tardes y noches, aunque también se han detectado episodios durante el día. Los ocupantes, varones adultos, realizan actos de carácter sexual tanto dentro de los coches como en zonas de matorrales cercanas a la vía.

Los denunciantes aseguran que estas prácticas se desarrollan a la vista de terceros, con comportamientos como miradas insistentes, gestos obscenos, tocamientos explícitos y señales desde los vehículos, incluyendo el uso de luces largas para llamar la atención. En algunos casos, afirman, los actos continúan incluso cuando hay peatones o ciclistas circulando por la zona.

El Barranco de Telde, escenario habitual de prácticas sexuales públicas

El Barranco de Telde, escenario habitual de prácticas sexuales públicas / Teldeactualidad

Conductas visibles para peatones y ciclistas

Tal y como recoge TeldeActualidad, los usuarios habituales del barranco coinciden en que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que se mantiene desde hace tiempo, generando incomodidad, malestar y sensación de inseguridad en un espacio público de uso cotidiano.

Los denunciantes apuntan además que el lugar figura señalado en páginas web como punto de encuentro para este tipo de prácticas, lo que, a su juicio, favorece que el problema se cronifique.

Reclaman vigilancia continuada

Este jueves , según confirmaron los vecinos, se produjo una intervención de la Policía Local, una actuación que valoran positivamente, aunque consideran que resulta insuficiente si no se mantiene en el tiempo. Por ello, reclaman presencia policial periódica y medidas disuasorias que garanticen el uso normal del espacio público.

Noticias relacionadas

La denuncia subraya que la preocupación no está relacionada con la orientación sexual de las personas implicadas, sino con la realización de conductas sexuales exhibicionistas en espacios públicos, lo que consideran un problema de convivencia, respeto y seguridad ciudadana.

TEMAS

  1. El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
  2. El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
  3. Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
  4. El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
  5. Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
  6. La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror
  7. Así fue la colisión que paralizó el tráfico en Arucas a primera hora
  8. Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra

Un móvil robado se convierte en la clave para esclarecer un hurto en una vivienda hace dos años en Agüimes

Un móvil robado se convierte en la clave para esclarecer un hurto en una vivienda hace dos años en Agüimes

Nueva Canarias Telde denuncia la inacción institucional ante la grave contaminación del litoral

Nueva Canarias Telde denuncia la inacción institucional ante la grave contaminación del litoral

Tractores de Gran Canaria irrumpen en la Avenida Marítima y se suman a la protesta contra el acuerdo con Mercosur

Tractores de Gran Canaria irrumpen en la Avenida Marítima y se suman a la protesta contra el acuerdo con Mercosur

Antonio Morales pide prudencia y esperar a los informes del Seprona ante los nuevos vertidos en las playas de Telde

Antonio Morales pide prudencia y esperar a los informes del Seprona ante los nuevos vertidos en las playas de Telde

Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día

Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día

Nueva alerta de contaminación marina: Telde señala a las piscifactorías y Aquanaria lo niega “categóricamente”

Nueva alerta de contaminación marina: Telde señala a las piscifactorías y Aquanaria lo niega “categóricamente”

La Fundación Umiaya lanza un cribado masivo en el sur de Gran Canaria para detectar un gen que se ha cobrado 10 vidas por muerte súbita

La Fundación Umiaya lanza un cribado masivo en el sur de Gran Canaria para detectar un gen que se ha cobrado 10 vidas por muerte súbita

El administrador pide ahora los hoteles de Santana Cazorla para Martinón

Tracking Pixel Contents