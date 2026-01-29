Preocupación en el Barranco de Telde: vecinos alertan de actos sexuales a plena luz del día

El Barranco de Telde, a la altura de la rotonda del Cortijo, próxima a la GC-1, se ha convertido en un punto habitual de prácticas sexuales exhibicionistas en plena vía pública, una situación que vecinos y usuarios denuncian que se repite desde hace meses, según ha informado TeldeActualidad.

Vecinos del entorno, ciclistas y personas que transitan con frecuencia por la zona han trasladado su preocupación por la presencia recurrente de vehículos cuyos ocupantes realizan este tipo de conductas en un espacio muy transitado y utilizado a diario por personas de todas las edades. Los denunciantes han aportado a este medio imágenes y vídeos que documentan los hechos, incluso a plena luz del día.

Una práctica reiterada en un punto concreto del barranco

Según relatan los afectados, varios vehículos estacionan de forma habitual en este enclave, especialmente por las tardes y noches, aunque también se han detectado episodios durante el día. Los ocupantes, varones adultos, realizan actos de carácter sexual tanto dentro de los coches como en zonas de matorrales cercanas a la vía.

Los denunciantes aseguran que estas prácticas se desarrollan a la vista de terceros, con comportamientos como miradas insistentes, gestos obscenos, tocamientos explícitos y señales desde los vehículos, incluyendo el uso de luces largas para llamar la atención. En algunos casos, afirman, los actos continúan incluso cuando hay peatones o ciclistas circulando por la zona.

El Barranco de Telde, escenario habitual de prácticas sexuales públicas / Teldeactualidad

Conductas visibles para peatones y ciclistas

Tal y como recoge TeldeActualidad, los usuarios habituales del barranco coinciden en que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que se mantiene desde hace tiempo, generando incomodidad, malestar y sensación de inseguridad en un espacio público de uso cotidiano.

Los denunciantes apuntan además que el lugar figura señalado en páginas web como punto de encuentro para este tipo de prácticas, lo que, a su juicio, favorece que el problema se cronifique.

Reclaman vigilancia continuada

Este jueves , según confirmaron los vecinos, se produjo una intervención de la Policía Local, una actuación que valoran positivamente, aunque consideran que resulta insuficiente si no se mantiene en el tiempo. Por ello, reclaman presencia policial periódica y medidas disuasorias que garanticen el uso normal del espacio público.

La denuncia subraya que la preocupación no está relacionada con la orientación sexual de las personas implicadas, sino con la realización de conductas sexuales exhibicionistas en espacios públicos, lo que consideran un problema de convivencia, respeto y seguridad ciudadana.