San Bartolomé de Tirajana incorpora las tres primeras mujeres bomberas de su historia

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de San Bartolomé de Tirajana incorpora a 11 nuevos bomberos funcionarios en prácticas y promueve a siete efectivos a la categoría de cabo, con las que pasa a tener una plantilla de 22 a 33 profesionales.

Este refuerzo, cristalizado este jueves con el acto de toma de posesión, permite mejorar la cobertura, reducir los tiempos de respuesta y aumentar la capacidad de intervención ante incendios, rescates y emergencias urbanas y forestales en el municipio.

Primeras mujeres bomberas en la historia del servicio

Entre los 11 nuevos efectivos destacan 3 mujeres, que se integran por primera vez en el servicio de bomberos municipal, aproximadamente un 9% de la plantilla. Este porcentaje sitúa al servicio a la cabeza de Canarias en cuanto a representación femenina.

La promoción de siete bomberos a la categoría de cabo responde a la apuesta del Ayuntamiento por la carrera profesional dentro del SEIS y reconoce la experiencia, formación y capacidad de liderazgo del personal. Este proceso permite consolidar una estructura operativa más sólida y jerarquizada con el refuerzo de los mandos intermedios y la mejora de la coordinación en la gestión de emergencias.

Mejora de los servicios de emergencia

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, felicitó a los nuevos efectivos y a los cabos promovidos y subrayó la importancia de la excelencia en el servicio público. La concejala de Recursos Humanos, Elena Álamo, expresó su satisfacción por la culminación exitosa de dos procesos selectivos de gran complejidad técnica y administrativa. Por su parte, el concejal de Segurida Ciudadana, José Carlos Álamo, señaló que este paso refleja la prioridad que el actual grupo de gobierno otorga a la seguridad y al refuerzo de los servicios de emergencia.

Desde la Jefatura del Servicio de Bomberos se ha destacado que este proceso responde al compromiso del Ayuntamiento con la seguridad pública y la mejora continua de los servicios de emergencia, que dota al municipio de servicios más preparados y profesionales acordes a las necesidades de un territorio extenso con elevada población residente y flotante.