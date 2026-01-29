¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria

La agenda cultural del fin de semana en Gran Canaria cuenta con una programación diversa que incluye fiestas patronales, degustaciones, teatro, repoblaciones y conciertos destinados a todos los públicos.

Valsequillo

El municipio celebra este fin de semana su Ruta del Almendrero. Hoy a las 20:30 horas el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel acoge el pregón de la Asociación Cultural Acoror, que recibe la Almendra de Plata junto al verseador Yeray Rodríguez. Mañana a partir de las 10:30 horas Tenteniguada celebra el Día del Turista con ventorrillos y puestos con productos locales y artesanía, parrandas, degustación de platos tradicionales y leche de vaca y exhibición de ordeñada. El mismo día, el parque Miguelito Calderín de La Barrera celebra un asadero popular a las 12:00 horas. Ya por la tarde, en el teatro municipal se celebra el concierto de Araguaney, baile de taifas y asadero popular con las agrupaciones folclóricas Entre Amigos y la Buchito de Café. Ya el domingo, la Ruta del Almendrero en Flor arranca desde las 08.00 horas en el casco, Tenteniguada, La Barrera y Las Vegas con actividades como la traída del ganado, muestra de artesanía y feria agrícola, festival folclórico, lucha canaria, Rancho de Ánimas, exhibición de trilla, degustación de productos típicos y concursos de vestimenta canaria.

Gáldar

La Sala de Exposiciones Encarnación Monzón del Museo Agáldar acoge hoy la inauguración de la exposición titulada Lo que nadie quiere ver… del artista plástico Carmelo Sangó, una propuesta comprometida que trata la realidad social de la indigencia urbana desde una perspectiva crítica y humanista. La muestra puede visitarse lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados y domingos de 10:30 a 18:30 horas, con entrada libre y gratuita, hasta el 15 de febrero. Por otro lado, la Cueva Pintada presenta mañana la obra de teatro Caminando entre bancales. Un legado oculto, una propuesta escénica con títeres dirigida a familias con niños que combina historia, naturaleza y teatro para redescubrir el valor del pasado agrícola e indígena de Gáldar. La cita tendrá lugar en dos pases, a las 18:40 y 19:30 horas.

Arucas

La Casa Gourié comienza su programa de exposiciones de este año con la inauguración hoy de la muestra El indigenismo trasatlántico en la que se repasa la obra pictórica del artista peruano Oliva Lara (1939-2023), que se podrá visitar hasta el 27 de febrero. Además, el Nuevo Teatro Viejo acoge mañana a las 19:00 horas la gala de presentación de la murga Ni+ Ni-. La cita estará presentada por Tino Cebral y contará con las actuaciones del humorista Landy y el cantautor Johnny. La entrada consiste en un donativo de cinco euros.

La Aldea

La plaza frente a la iglesia acoge hoy a partir de las 20:00 horas el espectáculo Las voces del pleito. Tres siglos de lucha, una propuesta de videomapping y espectáculo histórico-musical. El evento ofrecerá un recorrido artístico y emocional por uno de los procesos más relevantes de la historia aldeana: el pleito que marcó durante más de tres siglos la lucha del pueblo por su identidad, sus derechos y su territorio. La propuesta combina tecnología audiovisual con interpretación musical y relato histórico.

Ingenio

Dentro de las fiestas de La Candelaria, hoy se celebra la 20 edición del Encuentro de Repentistas Verseando con Ingenio, a las 21:00 horas en la plaza. Mañana, noche de orquestas con Star Music y Mekánica by Tamarindos, en la plaza a las 21:00 horas. El domingo durante la mañana, XXXIII Cross urbano La Candelaria, y por la noche, concierto de Maldita EGB y Los Lola, a las 21:00 horas. A las 24:00 horas, fuegos artificiales. El lunes, día principal y fiesta en el municipio, feria de ganado y mercado artesanal, desde las 10:00 horas. A mediodía tras la finalización de la procesión, brindis popular en la plaza con reparto de ropavieja. Por la noche, concierto de Los Gofiones, a las 21:00 horas.

Telde

La segunda edición de Noches que saben a Telde llega hoy a la plaza Doña Rafaela de San Gregorio con tapas, vino de la isla y música en directo desde las 19:00 hasta las 00:00 horas. Por otro lado, el Auditorio José Vélez acoge mañana y el domingo el espectáculo tributo al fenómeno musical Las guerras K-Pop a las 19:00 horas. Por su parte, el Teatro Juan Ramón Jiménez celebra otro tributo, en este caso al grupo musical mexicano Maná, mañana a partir de las 20:00 horas con el concierto Rayando el sol.

Santa Lucía de Tirajana

El teatro Víctor Jara recibe hoy, a las 20:30 horas, el espectáculo No me toques el cuento, escrita y dirigida por Olivia Lara. Recomendada a partir de los 16 años, las entradas tienen un precio de 20 euros. El mismo escenario acoge el domingo la comedia improvisada Corta el cable rojo, a las 19:00 horas. El precio de la entrada es de 22 euros.

Valleseco

El Auditorio Municipal Doctor Juan Rodríguez de Valleseco acoge mañana a partir de las 20:30 horas la producción Sahara. La barca del desierto, un montaje que se propone al público como un iluminador testimonio alrededor de uno de los conflictos más lacerantes y aún latentes en el tablero internacional: el del Sáhara Occidental y su pueblo en los campos de refugiados.

Firgas

El Club de Montaña de Firgas, Staygreener y La Vinca Ecologistas en Acción organizan mañana sábado una jornada de repoblación forestal en la Montaña de Firgas para plantar sabinas, orobales, almácigos, acebuches, lentiscos, brezos y fayas con el objetivo de recuperar la Selva de Doramas. El punto de encuentro será la Plaza de San Roque a las 9:00 horas.

Santa Brígida

La sala de exposiciones Lola Massieu de Santa Brígida exhibe desde hoy y hasta el 20 de febrero la muestra de la creadora Alicia Lasala, Serenidad en el caos, una exposición que reflexiona alrededor del crecimiento de problemas de salud mental ocasionados por el estrés y la ansiedad en las sociedades modernas. Puede visitarse de lunes a sábado de 10:00 a 13:00 horas y de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

Tejeda

El municipio inicia mañana sus fiestas del Almendro en Flor con la XI carrera Crono Trail y a las 20:30 horas La Vaguada acoge el X Certamen de Teatro Costumbrista Francis Suárez Rodríguez.

Noticias relacionadas

Agaete

El Puerto de las Nieves es el punto de inicio de la primera edición de la AGT Hybrid Race, una competición en la que se alternan tramos de carreras con desafíos físicos. El domingo, Lapurasangre presenta un adelanto de su nuevo disco en un concierto en la sala TEA a las 19:00 horas.