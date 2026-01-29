Teror saca a concurso este año la gestión de la residencia de mayores y el equipamiento que falta

Teror espera sacar a concurso este año en un lote conjunto la instalación del mobiliario que falta para tener 'vestida' la residencia de mayores y su posterior gestión, tras dos años enquistado el proyecto al surgir discrepancias con la empresa constructora y verse obligado el Ayuntamiento a rescatar la obra. Mientras, el Cabildo estrena el nuevo hogar funcional en el centro del pueblo para personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia, con capacidad para 12 usuarios, y que dispone en su planta baja de un centro de día.

La obra de la nueva residencia ha sufrido innumerables contratiempos. Durante su construcción los trabajos se paralizaron seis meses para llevar a cabo una modificación del proyecto original, que permitiría ganar un gran espacio para actividades en la azotea. Y luego surgieron problemas con la empresa adjudicataria, cuya resolución se encuentra todavía en un juzgado. Mientras, el Ayuntamiento asegura que falta equipamiento por un valor de 200.000 euros para tener todo el servicio listo, y que supuestamente no se colocó en las calidades demandadas a la empresa.

Cinco años de vaivenes

El resultado es que un equipamiento para personas mayores está sin abrir, pese a que estaba inicialmente previsto que concluyera su ejecución antes de que finalizara 2021. Y todavía faltan muchos meses para que pueda acoger a los primeros usuarios, pese a la elevada lista de espera existente.

Terraza exterior del inmueble, en el centro de Teror. / David Delfour (Cabildo de Gran Canaria)

La residencia se encuentra cerrada y con las obras de construcción acabadas desde hace cerca de dos años, con el riesgo de sufrir problemas derivados de la falta de uso.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, señaló este jueves que la residencia ya está en manos municipales tras ser rescatada, y que están andando en la vía administrativa. Su intención ahora es sacar a concurso este mismo año su gestión, ya que se va a dejar en manos privadas el día a día. Y para solucionar la falta de equipamiento, el grupo de gobierno baraja incorporar a esta licitación que las empresas que se presenten terminen de poner ese material que falta. Se estima que su coste ronda los 200.000 euros. En este sentido, señala que para ellos ahora es una prioridad la elaboración de los pliegos del concurso, para desatascar un servicio de gran necesidad social.

Una inversión de 3,6 millones

La construcción de la residencia de mayores de Teror está enmarcada en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, y ha sido financiada por la consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo, mediante una subvención al Ayuntamiento de 3,6 millones de euros. Ofertará 30 plazas de estancia diurna y otras 36 de noche, que incluye áreas sectorizadas para aunar a familiares y grupos concretos de pacientes, lo que permite que se asemeje más a un hogar. A su vez, dispone de terraza con unos 1.000 metros cuadrados de superficie en la azotea que hará las funciones de solárium para acoger actividades.

Este equipamiento trata de aliviar la enorme lista de espera pública de plazas para acoger a jubilados en Gran Canaria.

Una atención de 24 horas para personas con discapacidad

De momento, el Cabildo inauguró este jueves de la mano del Ayuntamiento un nuevo hogar funcional, que permite que los ochos usuarios con discapacidad que estaban acogidos en un piso convivan ahora de forma permanente en mejores condiciones dentro una antigua casa señorial rehabilitada en el casco, mejorando su calidad de vida e independencia, ya que cuenta con habitaciones individuales. Además, en la zona baja se localiza un centro de día, que reúne las condiciones para ofrecer actividades a una veintena de personas.

El inmueble ahora rehabilitado fue adquirido en 2019. Y está protegido dentro del Plan del Centro Histórico de Teror y, por tanto, está sujeto a normas de conservación que han tenido que respetarse.

El centro alberga en estos momentos a ocho usuarios, a los que se incorporarán otros cuatro. Y cuenta con cocina, patio y zonas para compartir, garantizando una estancia cómoda durante las 24 horas del día, atendidos por personal especializado. La consejera de Política Social, Isabel Mena, habla de garantizar "el calor del hogar". Además, su localización en la calle paseo González Díaz 17, permite que se muevan con comodidad por el casco histórico de Teror.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, recordó que la inversión alcanzó 1,3 millones de euros, e incluye paneles solares para rebajar la factura de la luz.

El alcalde, José Agustín Arencibia, señaló que los usuarios tienen una media de 50 años, y sufren al alguna discapacidad física o intelectual.