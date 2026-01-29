Tractores de Gran Canaria irrumpen en la Avenida Marítima y se suman a la protesta contra el acuerdo con Mercosur
Agricultores y ganaderos se suman al paro general del sector con una movilización en Las Palmas de Gran Canaria para denunciar la competencia desleal y las diferencias en las exigencias fitosanitarias
Agricultores y ganaderos de Gran Canaria se han sumado este jueves, 29 de enero, a las protestas del sector primario con una movilización visible en Las Palmas de Gran Canaria donde varios tractores han recorrido la Avenida Marítima. La acción se enmarca en el paro general convocado en distintos puntos del país contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Las concentraciones continuarán en los próximos días, con una nueva convocatoria este sábado en Tenerife, pese a que el tratado —negociado durante más de 25 años— se encuentra actualmente paralizado. En el caso de Canarias, el acuerdo con Mercosur ha sido solo la chispa que ha terminado de encender un malestar acumulado en el campo desde hace años.
Aunque el pacto genera preocupación por la posible competencia desleal y la entrada masiva en Europa de productos agrícolas y ganaderos elaborados bajo normativas menos exigentes, el sector señala que el verdadero detonante de las movilizaciones es la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Este planteamiento contempla agrupar fondos esenciales —entre ellos el Posei— en un único fondo gestionado por el Estado, sin partidas específicas para las regiones ultraperiféricas.
Un escenario que agricultores y ganaderos consideran un auténtico “jaque mate” para el Archipiélago. “Sin las ayudas del Posei, la agricultura y la ganadería de Canarias desaparecerían”, ha advertido el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando.
La movilización en Gran Canaria, respaldada por organizaciones agrarias como COAG, ASAGA y PALCA, reclama políticas diferenciadas que tengan en cuenta las singularidades de Canarias como territorio ultraperiférico y garanticen la viabilidad del sector primario, clave para la soberanía alimentaria y el mantenimiento del paisaje y el empleo en las islas.
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
- Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
- El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
- Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
- La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror
- Así fue la colisión que paralizó el tráfico en Arucas a primera hora
- Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra