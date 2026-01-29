Tractores de Gran Canaria irrumpen en la Avenida Marítima y se suman a la protesta contra el acuerdo con Mercosur

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva tractorada en Gran Canaria: el campo vuelve a las calles en protesta por el acuerdo con Mercosur

Nueva tractorada en Gran Canaria: el campo vuelve a las calles en protesta por el acuerdo con Mercosur

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Agricultores y ganaderos de Gran Canaria se han sumado este jueves, 29 de enero, a las protestas del sector primario con una movilización visible en Las Palmas de Gran Canaria donde varios tractores han recorrido la Avenida Marítima. La acción se enmarca en el paro general convocado en distintos puntos del país contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Las concentraciones continuarán en los próximos días, con una nueva convocatoria este sábado en Tenerife, pese a que el tratado —negociado durante más de 25 años— se encuentra actualmente paralizado. En el caso de Canarias, el acuerdo con Mercosur ha sido solo la chispa que ha terminado de encender un malestar acumulado en el campo desde hace años.

Aunque el pacto genera preocupación por la posible competencia desleal y la entrada masiva en Europa de productos agrícolas y ganaderos elaborados bajo normativas menos exigentes, el sector señala que el verdadero detonante de las movilizaciones es la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Este planteamiento contempla agrupar fondos esenciales —entre ellos el Posei— en un único fondo gestionado por el Estado, sin partidas específicas para las regiones ultraperiféricas.

Un escenario que agricultores y ganaderos consideran un auténtico “jaque mate” para el Archipiélago. “Sin las ayudas del Posei, la agricultura y la ganadería de Canarias desaparecerían”, ha advertido el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando.

La movilización en Gran Canaria, respaldada por organizaciones agrarias como COAG, ASAGA y PALCA, reclama políticas diferenciadas que tengan en cuenta las singularidades de Canarias como territorio ultraperiférico y garanticen la viabilidad del sector primario, clave para la soberanía alimentaria y el mantenimiento del paisaje y el empleo en las islas.

