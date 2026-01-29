Tejeda - Artenara
Una ventanilla única ofertará empleo y vivienda vacías para evitar el despoblamiento en la Cumbre
El Cabildo apoya la creación de un servicio de asesoramiento en Tejeda y Artenara, destinado a emprendedores, propietarios y personas en busca de trabajo
LP / DLP
El Cabildo de Gran Canaria financia la puesta en marcha por parte de los ayuntamientos de Tejeda y Artenara de una ventanilla única legal y técnica, un servicio gratuito y personalizado. El objetivo es apoyar proyectos económicos locales y la activación de viviendas vacías para evitar el despoblamiento.
La ventanilla nace como un servicio de proximidad que centraliza en un único punto el asesoramiento jurídico, técnico y empresarial, evitando la dispersión administrativa y facilitando a la ciudadanía el acceso a información clara y acompañamiento profesional. Cuenta para ello con la financiación de 40.000 euros aportados por el Cabildo a través del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, adscrita a la consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible de Teodoro Sosa.
Acompañamiento empresarial
El proyecto ofrece, entre otros servicios, el asesoramiento en empleo, orientado a personas desempleadas que buscan oportunidades laborales en el ámbito local, así como el apoyo al emprendimiento y a las empresas, con orientación para la puesta en marcha de nuevos proyectos, información sobre ayudas y subvenciones, y acompañamiento empresarial.
Con el fin de dar a conocer el proyecto, ambos ayuntamientos celebrarán jornadas informativas. La primera de ellas tendrá lugar este sábado 31 de enero en Artenara y la segunda el miércoles 12 de febrero en Tejeda.
Herencias
A su vez, brinda asesoramiento en materia de vivienda, dirigido tanto a personas propietarias de viviendas vacías como a personas interesadas en residir en el municipio. Incluye apoyo jurídico en contratos de alquiler o compraventa, herencias y regularización de inmuebles, así como asesoramiento técnico en arquitectura, evaluación del estado de las viviendas, propuestas de reforma y memorias valoradas.
Además, contempla la creación de una bolsa de viviendas en alquiler o venta, de carácter voluntario, para facilitar que las viviendas vacías puedan incorporarse al mercado con garantías para propietarios y demandantes.
