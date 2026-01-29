El encuentro de repentistas de Ingenio cumple 20 años con Arkano y Ana Marys Gil entre sus participantes

El encuentro de repentistas 'Verseando con Ingenio' celebra este año su vigésima edición, con la que se consolida como una cita de referencia internacional en la tradición oral improvisada. El evento, que se desarrolla hasta el 7 de febrero en la Villa de Ingenio, reúne a destacadas figuras del verso improvisado de Canarias e Hispanoamérica como Ana Marys Gil (Cuba), Roberto Silva, Christian Nieves y Carlos Martínez (Puerto Rico), José Curbelo (Uruguay), Marta Suint (Argentina) y Guillermo Rodríguez "Arkano" (Alicante), además de representantes canarios. El acto central se celebra hoy a las 21:00 horas en la Plaza de la Candelaria.

El programa fue presentado ayer en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, en un acto que combinó intervenciones institucionales con muestras de versos improvisados de carácter intergeneracional. Participaron desde la pequeña Aisha Beatriz Navarro Cabral, de cuatro años y procedente de Fontanales, hasta verseadores experimentados como Domingo Santana y Juani Hernández, de la Escuela Verseadora Clotilde Cruz Peña. También intervinieron los payadores Marta Suint y José Curbelo, quienes ofrecieron versos al compás de la milonga, y María Belén Sánchez Suárez, acompañada a la guitarra por Fernando Suárez.

«Queremos llegar al mayo número de corazones posibles»

El encuentro está organizado por el Ayuntamiento de Ingenio y la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, con la colaboración de la Fundación Canaria Ochosílabas y la Fundación Nanino Díaz Cutillas. Según explicó David Castellano, presidente de Coros y Danzas de Ingenio, el programa mantiene un carácter transversal, intergeneracional y comunitario, con actividades en centros escolares, centros de mayores y diversos municipios.

Nacido en 2006, 'Verseando con Ingenio' mantiene la divulgación como objetivo principal. «Queremos que llegue a tantos lugares, exprimir los días y a nuestros invitados para llegar al mayor número de corazones posibles: centros escolares, centros de mayores y municipios», explica el verseador Yeray Rodríguez, en representación de la Fundación Ochosílabas, quien condujo el acto de presentación. Dos décadas después, el encuentro continúa demostrando que el verso improvisado es memoria viva y puente entre generaciones y culturas.