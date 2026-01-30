Arucas centraliza sus oficinas en un nuevo edificio con una inversión de 11,7 millones

El proyecto de las nuevas oficinas municipales centralizadas de Arucas echa a andar. La junta de gobierno aprueba el proceso para licitar la primera fase de la obra que permitirá unificar las dependencias municipales en un solo edificio que se construirá en la calle Heredad y que tendrá una inversión global de 11,7 millones de euros. Contará con 51 plazas de aparcamiento rotatorio en el sótano del inmueble y facilitará a los ciudadanos la realización de trámites burocráticos.

El Ayuntamiento de Arucas compró a comienzos de 2022 a la Fundación Canaria Santiago E. Rivero Yánez por 1.725.000 euros un antiguo almacén de plátanos conocido también como el almacén de los Rosales, junto a la fábrica de ron y dentro del casco histórico. Desde un primer momento el propósito del alcalde, Juan Jesús Facundo, era unificar las oficinas municipales, dispersas ahora por distintos inmuebles. Además, se justificaba también la operación por el papel que ha tenido durante décadas pasadas la nave en el desarrollo socioeconómico de la ciudad.

Pasillo de las oficinas municipales de Arucas. / LP / DLP

El proyecto ya echa a andar, después de que la junta de gobierno haya dado luz verde este viernes al concurso para contratar a la constructora que se hará cargo del proyecto denominado 'Nuevo edificio para la centralización de las oficinas municipales', situado en la calle Heredad, 8.

El inmueble tendrá grandes cristeleras para una mayor iluminación

El centro pretende evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse a distintas oficinas para los 'papeleos' que tienen que ver con el ayuntamiento. El nuevo edificio dispondrá de 51 plazas de aparcamiento rotatorio en su sótano inferior, con lo que la población podrá estacionar su vehículo, además de las distintas dependencias y servicios.

El diseño arquitectónico se adapta a la pendiente de la calle superior y la carretera inferior, contando con zonas ajardinadas. Y contempla grandes cristaleras que permitirán ganar en iluminación interior.

La ejecución de la obra está prevista que se realice en dos etapas. El plazo de actuación de la primera fase que ahora sale a licitación es de 24 meses, con una inversión inicial de 8.024.257,01 euros. Mientras que la segunda se llevará otros 12 meses, con un coste de 3.145.742,99 euros. La inversión total durante tres años de obras se sitúa por encima de los 11,7 millones de euros.

Las dependencias están repartidas por una decena de inmuebles

Las actuales oficinas centrales de Arucas están en la calle Alcalde Suárez Franchy. Pero también tiene delegaciones en las Casas Consistoriales, la Casa de la Cultura, Médico Anastasio, Escudero Ruiz, calle Gourié, los bajos del Museo Municipal y la plaza de Los Derechos Humanos, entre otros emplazamientos según las concejalías.

El Ayuntamiento ha reconocido en estos años que la población del municipio de Arucas ha crecido considerablemente y ha quedado pequeño el edificio principal de las oficinas para atender todos sus servicios públicos, lo que ha dado lugar a la actual descentralización de las distintas áreas, y a la ocupación y adaptación de otros edificios municipales para albergar las dependencias.

Proyecto arquitectónico de las futuras oficinas centrales del municipio de Arucas. / LP / DLP

Este reparto de los servicios en Arucas dificulta la gestión de trámites a los ciudadanos, que se ven obligados a desplazarse constantemente, dificultando también la labor de los trabajadores municipales, que también tienen que moverse de un lugar para otro a reuniones con ciudadanos y con otros técnicos, y resolver asuntos que conciernen a distintos departamentos.

Fue un antiguo almacén de tomates y carpintería

El terreno elegido para las nuevas oficinas públicas fue un antiguo centro de recepción de plátanos hasta los años 80 del siglo pasado. Más tarde sería arrendado como almacén por la familia Rosales, que le han dado su propia denominación popular hastra nuestros días. También contó con una carpintería, aunque llevaba muchos años sin actividad, hasta su compra a una fundación religiosa por parte del ayuntamiento de Arucas. Y está en un lugar estratégico, en el casco, junto a la Heredad, la fábrica de ron y la carretera hacia Bañaderos.