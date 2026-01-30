El Cabildo de Gran Canaria reconoce el papel histórico de la Real Sociedad Económica del País en su 250 aniversario

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado durante su sesión plenaria una declaración institucional con motivo del 250 aniversario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, fundada el 4 de febrero de 1776 y considerada la entidad civil más antigua de la Isla y del Archipiélago. El presidente de la Corporación Insular, Antonio Morales, puso en valor su contribución histórica de la al progreso social, cultural y educativo de la isla, así como su papel como referente del pensamiento ilustrado y del debate plural a lo largo de más de dos siglos y medio.

La declaración destacó la vocación independiente de la Real Sociedad Económica, ajena a partidos e ideologías, y su defensa constante del interés general, la educación pública, la cultura, el medio ambiente y el desarrollo económico y social. La entidad llegó a suplir la ausencia de organismos administrativos y hoy continúa ejerciendo como espacio de reflexión y entidad consultiva para las instituciones y la sociedad civil, según el texto.

El Cabildo reconoció formalmente la labor desarrollada por la Real Sociedad Económica durante sus 250 años de historia y respaldó sus principios fundacionales, haciendo un llamamiento a reforzar la colaboración institucional.