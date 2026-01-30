El Cabildo de Gran Canaria pide a la UE aval para la pesca artesanal y veta el acuerdo de Mercosur

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria mostró su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur por su impacto negativo sobre el sector primario canario. La moción presentada por Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista salió adelante con 14 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones, tras un largo debate marcado por las distintas visiones sobre el modelo comercial europeo y la protección de las regiones ultraperiféricas. A su vez, la Corporación Insular también aprobó una declaración institucional en defensa de la pesca artesanal canaria para reclamar a la UE un tratamiento diferenciado para el Archipiélago.

La moción, defendida por el consejero del Sector Primario, Miguel Hidalgo, advirtió de que la apertura del mercado europeo a productos agroalimentarios procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay puede generar una competencia desleal para agricultores, ganaderos y pescadores de Canarias, al no exigir los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales. Por ello, el texto reclama al Gobierno de España que se activen salvaguardas específicas para las Regiones Ultraperiféricas y que se apliquen cláusulas espejo para garantizar la reciprocidad normativa.

Hidalgo subrayó que la moción buscaba un posicionamiento institucional unitario en defensa del campo canario y del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. “No se trata de estar contra el comercio internacional, sino de proteger la soberanía alimentaria y el empleo rural en un territorio con singularidades reconocidas”, apuntó.

El consejero Augusto Hidalgo, en cambio, se desmarcó del rechazo y defendió el acuerdo UE-Mercosur como una oportunidad económica, argumentando que incluye mecanismos suficientes de protección para los productos europeos. Además, sostuvo que el tratado no amenaza a las producciones canarias y que los problemas estructurales del campo están más ligados al futuro marco financiero europeo y a la PAC que al propio acuerdo comercial.

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria Vidina Cabrera defendió la necesidad de un frente común y reclamó compensaciones específicas para las regiones ultraperiféricas, mientras que José Miguel Álamo, del Partido Popular, insistió en el refuerzo de los controles en frontera, alineándose con las protestas recientes del sector. El consejero de Vox Yeray Suárez apoyó el rechazo al acuerdo, pero criticó que este no se extendiera también al Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030, a los que culpó de la “ruina” del sector primario.

Acuerdo por la pesca

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, cerró el debate sobre Mercosur alertando de las “amenazas graves” que afronta el sector primario, entre ellas el debilitamiento del POSEI, Mercosur, el cerco a la pesca de atún rojo y las exigencias de protocolos administrativos a la pesca artesanal. En este sentido, la Corporación Insular demandó en su declaración institucional la protección de modalidades tradicionales, la defensa de los caladeros canarios y el mantenimiento de un modelo pesquero sostenible, compatible con la conservación del medio marino y la soberanía alimentaria.

Además, durante la sesión también se aprobó la defensa del carácter público de Radio Televisión Canaria, rechazando su privatización o externalización.; el reconocimiento a la diversidad cultural y la convivencia intercultural como patrimonio estratégico de la isla -tema que fue presentado al debate por dos estudiantes del IES La Isleta- y un compromiso de todas las fuerzas políticas

También se refrendaron dos mociones relacionadas con el escenario internacional: la defensa de la legalidad internacional, la soberanía de los países y de los pueblos, en cuyo debate se hicieron reiteradas referencias a la operación llevada a cabo por Donald Trump en Venezuela, así como la condena de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas iraníes.