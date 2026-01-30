Campaña especial de donación de sangre durante los carnavales en Canarias

Coincidiendo con las celebraciones del carnaval en Canarias, el Servicio Canario de la Salud (SCS), a través de su Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, intensifica su llamamiento a la ciudadanía para que no olvide la importancia de donar sangre también durante estas fechas festivas.

Con el objetivo de mantener en niveles óptimos el stock de hemoderivados, el SCS recuerda que es recomendable donar al menos dos veces al año. Para facilitar este gesto solidario, se han desplegado colectas especiales y se han reforzado los puntos fijos de donación en hospitales y centros sanitarios de todas las islas.

Gran Canaria: campaña activa en múltiples ubicaciones

En Las Palmas de Gran Canaria, las unidades móviles estarán disponibles durante todo el fin de semana y la semana próxima en distintos puntos clave como:

Centro Comercial Las Arenas : sábado y viernes (día 6), de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

: sábado y viernes (día 6), de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Centro Comercial El Mirador : sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

: sábado, de 10:00 a 14:00 horas. Parque del Canódromo : lunes y martes, con horario ampliado.

: lunes y martes, con horario ampliado. Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias : martes.

: martes. Fundación Escuela Teresiana : miércoles, con horario de mañana y tarde.

: miércoles, con horario de mañana y tarde. Zona Puerto (calle Tenerife esquina Albareda) : jueves y viernes.

: jueves y viernes. CEIP Casa Pastores (Santa Lucía de Tirajana) : lunes por la mañana.

: lunes por la mañana. Mogán: desde el lunes hasta el jueves, en distintos espacios municipales como la Plaza Pérez Galdós, el Ayuntamiento o la piscina municipal.

Los puntos fijos incluyen el de la calle Alfonso XIII (Las Palmas de GC) y el centro de salud de Vecindario, ambos con amplios horarios. Además, se puede acudir sin cita a hospitales como el Dr. Negrín, Insular, o el Materno-Infantil.

Tenerife: donaciones en pleno corazón del carnaval

En Tenerife, la campaña coincide con los actos más importantes del carnaval. Una unidad móvil se instalará el sábado frente al Recinto Ferial de Santa Cruz, coincidiendo con la final de murgas, de 10:45 a 17:45 horas.

Otros puntos de donación destacados incluyen:

Leroy Merlín en Adeje : sábado, martes y viernes.

: sábado, martes y viernes. Centro de Salud de Añaza : martes y miércoles.

: martes y miércoles. Academia Canaria de Seguridad (Santa Cruz) : martes.

: martes. Multicentro Comercial El Trompo (La Orotava) : del martes al viernes.

: del martes al viernes. Plaza de la Catedral (La Laguna) : viernes.

: viernes. Hotel GF Fañabé (Adeje) : miércoles.

: miércoles. IES Telesforo Bravo (Puerto de la Cruz): jueves.

Los puntos fijos están disponibles en Santa Cruz (Méndez Núñez), San Isidro (Granadilla de Abona), y hospitales como el Universitario de Canarias, Nuestra Señora de Candelaria, Hospiten Bellevue y el Hospital San Juan de Dios.

Resto del Archipiélago: campaña también en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro

Fuerteventura: en el Hospital General, de lunes a viernes (con cita previa).

Lanzarote: colectas en Tinajo, Tías y Arrecife, además del punto fijo en el Hospital Molina Orosa.

La Palma: el punto fijo del Hospital General abre de lunes a viernes y domingos.

La Gomera: en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en horario de mañana.

El Hierro: los lunes por la mañana en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

¿Quién puede donar sangre?

El SCS recuerda que para donar sangre hay que cumplir ciertos requisitos básicos:

Tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es la primera vez).

(hasta 60 si es la primera vez). Pesar más de 50 kilos .

. Gozar de buena salud general .

. No estar embarazada.

Si tienes dudas o quieres más información sobre dónde acudir, puedes llamar al teléfono gratuito de atención al donante: 900 234 061.