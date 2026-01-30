Cinco bocadillos contundentes en Gran Canaria: precios desde 6 euros y hasta un kilo de peso
La cuenta de Instagram @comiloncanario ha elaborado un listado de cinco bocadillos populares en la isla con opciones económicas y otras más elaboradas para todos los gustos
Gran Canaria es un territorio donde la gastronomía popular ocupa un lugar destacado, y los bocadillos forman parte esencial de esa cultura culinaria.
Desde locales de barrio hasta restaurantes muy conocidos, la isla ofrece opciones abundantes y a precios variados.
La cuenta de Instagram @comiloncanario, especializada en rutas gastronómicas, ha elaborado una selección de cinco bocatas “contundentes”, ordenados de menor a mayor precio, que se han convertido en referencia entre residentes y visitantes.
1.Bocata de chocos en Miramar Aeropuerto
El listado arranca con una opción económica y muy ligada al producto local. El restaurante Miramar Aeropuerto ofrece su conocido bocata de chocos por un precio aproximado de 6 euros. Se trata de una parada habitual para quienes buscan cocina sencilla y sabores marineros en la zona del sureste de la isla.
2.Lomo empanado en Juan Coffee Carrizal
Por 6,10 euros, el siguiente bocadillo se encuentra en Juan Coffee Carrizal, un local que ha ganado popularidad por su bocata de lomo empanado, caracterizado por una ración generosa de carne. Esta propuesta destaca por su relación calidad-precio y por convertirse en una opción recurrente para desayunos tardíos o almuerzos informales.
3.Bocadillo de calamares en Dos Hermanos (Ojos de Garza)
Un clásico dentro de la gastronomía popular grancanaria es el restaurante Dos Hermanos, en Ojos de Garza. Su bocata de calamares con papas y ensalada es uno de los más conocidos de la zona y tiene un precio de 7,50 euros. La combinación de ingredientes y su larga trayectoria lo han convertido en un referente.
4.Bocadillo comilón canario en Bahía Negra (7 Palmas)
En el barrio capitalino de 7 Palmas, el restaurante Bahía Negra ofrece el denominado bocadillo comilón canario, una propuesta de gran tamaño que incluye cachopo, papas fritas y otros acompañamientos. Con un peso aproximado de 600 gramos, puede adquirirse por 10 euros.
5. Bocata gigante en Pata Arepa (Telde)
Cierra la lista el bocadillo de mayor tamaño y precio. En Pata Arepa, en Telde, se elabora un bocata de más de un kilo, pensado para dos o tres personas, con un precio de 17 euros. Su tamaño y variedad de ingredientes lo convierten en una de las opciones más llamativas de la isla.
Este tipo de propuestas refuerzan la diversidad culinaria de la isla de Gran Canaria, donde los bocadillos siguen siendo una seña de identidad accesible y muy popular.
- El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
- Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
- El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
- Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
- La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror
- El alcalde de Santa Lucía de Tirajana destituye a tres concejales de Nueva Canarias durante el pleno municipal
- Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra
- La joya escondida de Gran Canaria donde comer carne a la brasa y cocina canaria a precios económicos