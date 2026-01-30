Cinco bocadillos contundentes en Gran Canaria: precios desde 6 euros y hasta un kilo de peso.

Gran Canaria es un territorio donde la gastronomía popular ocupa un lugar destacado, y los bocadillos forman parte esencial de esa cultura culinaria.

Desde locales de barrio hasta restaurantes muy conocidos, la isla ofrece opciones abundantes y a precios variados.

La cuenta de Instagram @comiloncanario, especializada en rutas gastronómicas, ha elaborado una selección de cinco bocatas “contundentes”, ordenados de menor a mayor precio, que se han convertido en referencia entre residentes y visitantes.

1.Bocata de chocos en Miramar Aeropuerto

El listado arranca con una opción económica y muy ligada al producto local. El restaurante Miramar Aeropuerto ofrece su conocido bocata de chocos por un precio aproximado de 6 euros. Se trata de una parada habitual para quienes buscan cocina sencilla y sabores marineros en la zona del sureste de la isla.

2.Lomo empanado en Juan Coffee Carrizal

Por 6,10 euros, el siguiente bocadillo se encuentra en Juan Coffee Carrizal, un local que ha ganado popularidad por su bocata de lomo empanado, caracterizado por una ración generosa de carne. Esta propuesta destaca por su relación calidad-precio y por convertirse en una opción recurrente para desayunos tardíos o almuerzos informales.

3.Bocadillo de calamares en Dos Hermanos (Ojos de Garza)

Un clásico dentro de la gastronomía popular grancanaria es el restaurante Dos Hermanos, en Ojos de Garza. Su bocata de calamares con papas y ensalada es uno de los más conocidos de la zona y tiene un precio de 7,50 euros. La combinación de ingredientes y su larga trayectoria lo han convertido en un referente.

4.Bocadillo comilón canario en Bahía Negra (7 Palmas)

En el barrio capitalino de 7 Palmas, el restaurante Bahía Negra ofrece el denominado bocadillo comilón canario, una propuesta de gran tamaño que incluye cachopo, papas fritas y otros acompañamientos. Con un peso aproximado de 600 gramos, puede adquirirse por 10 euros.

5. Bocata gigante en Pata Arepa (Telde)

Cierra la lista el bocadillo de mayor tamaño y precio. En Pata Arepa, en Telde, se elabora un bocata de más de un kilo, pensado para dos o tres personas, con un precio de 17 euros. Su tamaño y variedad de ingredientes lo convierten en una de las opciones más llamativas de la isla.

Este tipo de propuestas refuerzan la diversidad culinaria de la isla de Gran Canaria, donde los bocadillos siguen siendo una seña de identidad accesible y muy popular.