Los ediles destituidos ven "aberrante" que García hable de deslealtad en NC

Los tres ediles de Nueva Canarias (NC), Yaiza Pérez, Leví Ramos y Ofelia Alvarado, destituidos ayer al finalizar el pleno por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, denunciaron públicamente la culminación de lo que consideran una “traición planificada” por parte del regidor del municipio. Los tres concejales fueron expulsados de los cargos que ocupaban en Cultura, Urbanismo y Recursos Humanos, respectivamente, tras apoyar una moción contra el transfuguismo presentada por PP-AV, que afectaba a García y a sus otros cinco concejales, ahora integrados en el proyecto de Municipalistas Primero Canarias. Pérez, Ramos y Alvarado también adelantaron que de momento descartan una moción de censura aclararon que descartan impulsar una moción de censura.

Arropados por el secretario general de NC, Luis Campos, comparecieron en la sede del partido en la capital grancanaria para argumentar la decisión de su voto favorable a la moción en el pleno. Campos destacó "la dignidad y lealtad" de los tres concejales y les trasladó el apoyo “absoluto y rotundo” de la dirección nacional y de la militancia del partido.

Luis Campos, que se refirió al alcalde como un "tránsfuga", señaló que la decisión de Francisco García fue un “ejercicio lamentable de la política”, marcado por el transfuguismo, la pérdida de gobernabilidad y una estrategia deliberada de apartar e invisibilizar a miembros del grupo municipal que no se alineaban con la dirección encabezada por el alcalde. El dirigente nacionalista recordó que NC fue la fuerza mayoritaria en Santa Lucía gracias a una trayectoria política basada en principios, valores y capacidad de gestión, y consideró que los votos obtenidos “no pertenecen a personas concretas, sino a un proyecto político”. El secretario general explicó que, pese a las “humillaciones y desprecios” sufridos, Nueva Canarias mantuvo hasta el final su voluntad de contribuir a la gobernabilidad del municipio. En este contexto, se refirió a la moción debatida recientemente en el pleno municipal para condenar el transfuguismo, señalando que, aunque careciera de recorrido jurídico, tenía un claro valor político. “No podíamos votar en contra de algo que defendemos por sistema y de lo que, además, estamos siendo víctimas”, afirmó.

"Es aberrante que Francisco hable de lealtad"

Yaiza Pérez, quien habló de nombre de sus compañeros destituidos, fue bastante crítica durante su intervención. Pérez explicó que después del pleno, el alcalde convocó una rueda de prensa "para mentir a los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía de Tirajana". La edil, que ahora pasa a la oposición junto a sus compañeros, afirmó que "es aberrante que hable de deslealtad quien abandonó la organización política en la que llevaba 26 años", en referencia al ingreso de Francisco García y cinco ediles más en el proyecto Municipalistas Primero Canarias tras abandonar Nueva Canarias. La edil señaló que es un "insulto a la ciudadanía" que hable de deslealtad quien sigue siendo alcalde con los votos de NC y quienes siguen siendo concejales, "engañando a las 8.200 personas que nos eligieron como primera fuerza en el municipio". Pérez subrayó que Francisco García "ha sumido a Santa Lucía de Tirajana en el caos". "Este municipio ha amanecido con un gobierno debilitado, sin mayoría, y podemos decir que casi sin gobierno", manifestó en relación a que al destituir a los tres ediles queda en minoría con 12 concejales, cuando la mayoría en el Ayuntamiento son 13.

Durante la comparecencia, en la que también intervinieron Leví Ramos y Ofelia Alvarado, también desmintieron que el alcalde desconociera el sentido de su voto en el pleno que desencadenó las destituciones. Explicaron que desde el lunes de esa misma semana solicitaron una reunión, que finalmente tuvo lugar el martes, en la que comunicaron de forma expresa cuál sería su posicionamiento. Además, detallaron que el propio alcalde pidió conocer el sentido del voto antes del pleno y que este le fue trasladado la mañana del mismo día a través de su interlocutor. Los concejales subrayaron que la moción votada no era una moción contra el gobierno, recordando que en anteriores ocasiones se han presentado iniciativas de carácter político en las que los distintos socios del gobierno han votado de forma diferente, algo que consideran legítimo y no recogido como prohibición en ningún pacto. En este sentido, cuestionaron por qué las represalias se dirigieron únicamente contra los concejales de NC, cuando el Partido Socialista también votó de manera distinta a los concejales tránsfugas y a Unidos por Gran Canaria. Los ediles expulsados, que se defendieron asegurando que han sido “más leales” a la militancia y a la ciudadanía que quienes actualmente acompañan al regidor municipal, afirmaron que, tras producirse los primeros desencuentros políticos, se iniciaron decisiones que evidenciaban un proceso de marginación interna.

Trampa del Partido Popular

Los concejales aseguraron que estas medidas formaban parte de un plan progresivo que culminó recientemente con su salida del gobierno municipal. “O te sometías a todo lo que se planteaba o cada movimiento tenía consecuencias”, afirmaron, calificando esta dinámica como un “chantaje claro”. También relataron un deterioro en el trabajo en equipo, con falta de coordinación entre áreas, ausencia de compañeros en reuniones clave y desatención en momentos críticos para el municipio, como situaciones de riesgo estructural en edificios.

Finalmente, acusaron a Francisco García de haber “caído en la trampa del Partido Popular” y reiteraron que los ceses no responden a motivos políticos legítimos, sino a una estrategia para consolidar un gobierno sin el respaldo mayoritario de las urnas.