El Hospital Doctor Negrín estrena un ‘software’ que alerta de la insuficiencia cardíaca

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín estrenará el próximo jueves la herramienta Clinical Decision Support (CDS), un recurso digital destinado a mejorar la detección precoz y el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, una de las enfermedades más prevalentes y con mayor impacto en la morbimortalidad de la población en Canarias, sobre todo a edades avanzadas. La iniciativa está liderada por los servicios de Análisis Clínico, Cardiología y Medicina Interna.

Según explica la doctora Patricia Nogueira, facultativa especialista del área de Análisis Clínicos, en concreto, se trata de un software que es capaz de estratificar riesgos a través de la detección de una serie de parámetros de laboratorio, como el biomarcador cardíaco BNP. «Vamos a empezar a utilizarlo en el servicio de Urgencias, sobre todo para medir señales de alerta en aquellos pacientes que reciben el alta», comenta la facultativa.

Analítica de sangre

Tal y como indica, el sistema se activa a partir de una analítica de sangre. Además, integra de forma automática los datos que se encuentran recogidos en la historia clínica electrónica de cada paciente. «De este modo, analiza si ya está diagnosticado o en seguimiento por Cardiología o Medicina Interna, y compara los resultados actuales con su historial previo», apunta la especialista.

Al día siguiente, los servicios clínicos reciben una alerta con el listado de pacientes que cumplen los criterios establecidos, junto con los valores analíticos y otros datos relevantes. La información permite a los especialistas identificar de forma temprana a las personas que necesitan adelantar su cita, intensificar el seguimiento o realizar pruebas complementarias, como un ecocardiograma. Así, es posible facilitar que los pacientes dados de alta desde Urgencias, pero con alto riesgo, no se pierdan en el circuito asistencial de Atención Primaria y puedan ser valorados o diagnosticados por los especialistas, antes de que la enfermedad progrese.

«Es importante tener en cuenta que el sistema no aprende ni toma decisiones por sí solo. Es una herramienta digital con reglas programadas y consensuadas con guías clínicas de diferentes sociedades, pero en ningún caso sustituye al criterio médico», aclara la profesional.

Abordaje precoz

En esta línea, la doctora Marival Groba, especialista del servicio de Cardiología, incide en la importancia de anticiparse a la enfermedad. «Lo que vemos en Urgencias es muchas veces la punta del iceberg, ya que los pacientes suelen presentar síntomas muy significativos», valora.

Por esta razón, destaca que el gran salto cualitativo se producirá cuando el software se integre al sistema Drago AP y llegue a los centros de salud del área norte de la Isla, lo que permitirá poner el foco en la población que aún no ha desarrollado la enfermedad o que manifiesta sintomatología atípica. «El abordaje precoz es fundamental para indicar el mejor tratamiento. Ya se ha demostrado que esto mejora mucho el pronóstico de los afectados», asevera la experta.

Enfermedad crónica

La insuficiencia cardíaca es una patología crónica, progresiva y muy prevalente en las Islas, donde también existe una alta tasa de obesidad y diabetes, dos factores que contribuyen de manera significativa a su desarrollo y manifestación.

Con el paso de los años, aumentan las probabilidades de padecerla. «La enfermedad afecta de forma drástica a la calidad de vida de los pacientes y sus familiares», apunta la doctora Groba, que además informa de que la dolencia consume una gran cantidad de recursos sanitarios. «Por todo esto, es imprescindible prestar mucha atención a esta enfermedad. Por suerte, en los últimos años ha habido avances, pero todavía nos queda mucho por mejorar», agrega.

Primera causa de ingreso en mayores

De hecho, la patología constituye la primera causa de ingreso en pacientes mayores de 65 años en el mundo occidental. «A los 70 años, una de cada diez personas llegará a desarrollarla», enfatiza la doctora Alicia Conde, jefa del servicio de Medicina Interna. «Muchas veces, debemos seguir a los pacientes de una forma más estrecha, pero no siempre podemos y acaban volviendo a ingresar», lamenta.

Los facultativos están convencidos de que la nueva herramienta les permitirá optimizar el manejo de la afección, ahorrar tiempo y mejorar la equidad asistencial. Uno de los retos futuros es extrapolar su uso al servicio de Nefrología para ayudar a detectar los casos de insuficiencia renal.