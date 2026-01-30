La inmunoterapia y la medicina de precisión logran triplicar las tasas de curación del cáncer de pulmón

La inmunoterapia y la medicina de precisión aplicadas en fases precoces han conseguido triplicar las tasas de curación del cáncer de pulmón con respecto a las registradas hace apenas ocho o diez años. Así lo puso de manifiesto este viernes la doctora Rosario García, jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de A Coruña, en el marco de la celebración de la jornada inaugural de la cuarta edición del Congreso Internacional de Cáncer Pulmón, un encuentro que reúne a más de 300 especialistas procedentes de más de una quincena de países, y que se prolongará hasta este sábado en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria. “Estos son los grandes pilares sobre los que se sostienen los avances actuales. No creo que estemos ante el fin de esta enfermedad, pero sí que estamos abriendo un camino hacia la cronificación y la curación en muchos de los pacientes que tratamos”, explicó la facultativa.

Sin embargo, a pesar de los progresos, la especialista es consciente de que aún queda mucho por hacer, pues el cáncer de pulmón continúa siendo la neoplasia con mayor tasa de mortalidad asociada. Por ello, se han construido equipos multidisciplinares que se esfuerzan por conseguir más innovaciones. “Nos encontramos en la punta del iceberg de la inmunoterapia. Estamos trabajando con nuevas combinaciones y formulaciones, la terapia celular y vacunas. Todo esto es el inicio de una historia que marcará un antes y un después”, apostilló la doctora García.

Retos de la comunidad médica

La oncóloga también puso sobre la mesa los principales retos a los que se enfrenta la comunidad médica. Entre ellos, destacó la necesidad de reforzar la prevención del tabaquismo, avanzar en la implantación de programas de cribado y frenar el incremento de la incidencia del cáncer de pulmón en la población femenina, un colectivo en el que la patología ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Al listado sumó la importancia de lograr detener el crecimiento descontrolado de las células malignas. “Desafortunadamente, las células son muy listas y siempre buscan una fórmula para escaparse y provocar resistencia. Estamos tratando de entender por qué la gran mayoría obedece al tratamiento y otras son más díscolas y se nos escapan del control”, apuntó.

Asimismo, la experta resaltó el papel que desempeña España en el ámbito de la investigación oncológica. Según afirmó, el país es líder europeo en ensayos clínicos. “Un buen reflejo de este liderazgo es que hoy tengamos en esta Isla a los mejores investigadores a nivel mundial. Sin duda, atraemos talento e investigación de calidad”, concluyó la doctora.

Más mortalidad que el cáncer de mama en mujeres

Por su parte, el doctor Delvys Rodríguez Abreu, jefe del servicio de Oncología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y presidente de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón —entidad organizadora de este congreso—, puso de relieve que esta patología ya está superando al cáncer de mama como principal causa de mortalidad oncológica en las mujeres. “Esto es muy serio. En los años 80, las mujeres comenzaron a fumar y ahora estamos viendo los efectos, porque el 80% de los casos se asocia al hábito tabáquico. Sin embagro, hay que recordar que para padecer esta enfermedad solo hace falta tener pulmones, porque le puede pasar a cualquier persona”, detalló el experto.

Ante esta realidad, incidió en la importancia de combatir el tabaquismo y de apostar por programas de screening. En este contexto, recordó que el hospital en el que trabaja ya ha puesto en marcha el proyecto Cassandra, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), que ha permitido implantar un cribado piloto de cáncer de pulmón. Tal y como adelantó este medio a principios de enero, la acción llegará a unas 7.000 personas, que serán derivadas desde el centro de salud de San Gregorio, en el municipio grancanario de Telde, y está previsto que también empiece a funcionar en el Hospital Doctor Negrín. “Estamos iniciando este proyecto piloto, pero la idea es que en un futuro llegue a todo el mundo”, aseveró el doctor.

Nuevos fármacos

Sobre los cambios en el manejo de la patología, explicó que la neoplasia se ha dividido en una enfermedad que tiene mutaciones activadoras, algo que sucede en el 20% de los casos. “Cada vez aumenta más, y hay nuevos fármacos que bloquean estas señales mutacionales”, comentó. Entre estos medicamentos, figuran los anticuerpos conjugados -unas moléculas pequeñas cargadas de quimioterapia que llegan al tumor- , y un grupo de anticuerpos bioespecíficos capaces de bloquear la evasión inmunitaria y que también pueden unirse a las moléculas del microambiente tumoral. “Es algo prometedor y estamos muy ilusionados con que el futuro sea mejor para los pacientes que padecen esta enfermedad”, aseguró el especialista.

En la cita también estuvo presente la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, quien desveló que los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS) atendieron el pasado año a 1.164 pacientes que requirieron ingreso por los efectos de esta enfermedad oncológica. "Estamos trabajando en programas de atención al tabaquismo, y ya se han beneficiado de ellos 53.000 personas. También Salud Pública ha lanzado un programa específico para adolescentes, y hemos logrado reducir a la mitad la cifra de fumadores", destacó Monzón.

La cuarta edición del Congreso Internacional de Cáncer de Pulmón combina ciencia de alto nivel con debates e intercambios de experiencias. El programa científico está coordinado por el doctor Delvys Rodríguez Abreu, junto con Stephen Liu, Rosario García y Luis Paz-Ares. Los principales objetivos del encuentro, que celebrará este sábado su jornada de clausura, son abordar los avances y los retos que plantea esta enfermedad.