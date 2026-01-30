Un juez desestima el recurso de Pedro Rodríguez y avala la compatibilidad del concejal de Urbanismo de Guía

La magistrado-juez de la Plaza n.º 4 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-administrativo) de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado sentencia firme por la que desestima el recurso presentado por el concejal en la oposición de Juntos por Guía, Pedro Rodríguez, contra el acuerdo plenario que autorizaba la compatibilidad profesional de José Manuel Santana, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento. La resolución judicial confirma que el Ayuntamiento actuó “plenamente conforme a derecho” y, además, condena a Pedro Rodríguez al pago de las costas judiciales, según un comunicado municipal.

El Ayuntamiento de Guía da a conocer una segunda resolución judicial, de las 14 denuncias presentadas en el primer año tras la moción de censura que le descabalgó de la Alcaldía. La primera era de octubre del año pasado, en la que también se le tumbó su impugnación a la declaración de compatibilidad del concejal Alejandro Rivero aprobada por el pleno municipal y le condenaba al pago de las costas del proceso, en torno a los 3.000 euros.

En esta ocasión, el alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, destaca cómo la magistrado en su sentencia es especialmente rotunda al decir que no existe ilegalidad alguna, que el acuerdo plenario fue “correcto y motivado” y, sobre todo, subraya Gonçalves Ferreira, “la contundencia con la que la Magistrado-Juez destaca la falta de coherencia y absoluta contradicción por parte de Pedro Rodríguez, cuando siendo él alcalde en 2015 concedió la compatibilidad al mismo concejal, algo que era correcto sólo cuando lo hizo él pero que ahora consideró oportuno denunciar”.

Un intento de paralizar la gestión municipal

Textualmente, según una nota del Ayuntamiento la sentencia recoge en sus conclusiones: “Finalmente, no deja de sorprender el recurso interpuesto y los términos en los que el mismo es formulado, cuando consta acreditado en autos que, siendo el hoy recurrente Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa María de Guía, también se concedió al Concejal D. José Manuel Santana, que en aquel entonces ostentaba el cargo de Concejal Delegado de Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Patrimonio con dedicación exclusiva (no parcial como ahora), la compatibilidad”.

Para el alcalde, esta sentencia vuelve a “dejar en evidencia a Pedro Rodríguez, dando nuevamente la razón al grupo de gobierno municipal y malogrando, una vez más, su intención de paralizar la gestión municipal a base de presentar un sinfín de contenciosos administrativos contra este Ayuntamiento desde que perdió la Alcaldía en septiembre de 2024, una actitud que sólo va en detrimento de los intereses del municipio y de la ciudadanía guiense”, señaló.

"Se siembran dudas sin fundamento" Alfredo Gonçalves — Alcalde de Guía

Asimismo, el regidor guiense subraya que “mientras nosotros, desde el grupo de gobierno municipal, trabajamos para sacar adelante proyectos, obras y servicios que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, el concejal Pedro Rodríguez se dedica a bloquear, judicializar y sembrar dudas sin fundamento”.

En el mismo sentido se pronunció el concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, para quien “la Justicia ha hablado con contundencia, dejando claro que actuamos correctamente y que por parte de Rodríguez se han utilizado los recursos públicos y los tribunales para una batalla política personal”.

Satisfacción del grupo de gobierno

Desde el Gobierno municipal se recuerda que este procedimiento es sólo uno de los varios contenciosos impulsados por Pedro Rodríguez con el único objetivo de frenar la acción municipal, según queda reflejado tanto en la argumentación judicial como en la realidad de los últimos meses.

Asimismo el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Guía muestra su satisfacción porque hasta ahora ninguna de las maniobras emprendidas por Pedro Rodríguez ha logrado frenar la gestión municipal y que cada sentencia está confirmando la solidez jurídica de las actuaciones adoptadas.