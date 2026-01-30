Mogán celebra el Día de las Letras Canarias con una semana repleta de actividades culturales

Mogán conmemora el Día de las Letras Canarias con una semana dedicada a la literatura, la narración oral y el fomento de la lectura a través de un programa que se desarrollará del 16 al 20 de febrero en distintos espacios del municipio, especialmente en la Biblioteca Municipal de Arguineguín.

La iniciativa, impulsada por la Red de Bibliotecas Municipales de Mogán, busca acercar la obra de autores y autoras canarios a públicos de todas las edades y reforzar el valor de la literatura hecha en las islas.Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo.

Programa de actividades