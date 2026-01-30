Mogán celebra el Día de las Letras Canarias con una semana repleta de actividades culturales
Del 16 al 20 de febrero, el municipio se suma a esta cita literaria con una variada programación para todos los públicos organizada por la Red de Bibliotecas Municipales
Mogán conmemora el Día de las Letras Canarias con una semana dedicada a la literatura, la narración oral y el fomento de la lectura a través de un programa que se desarrollará del 16 al 20 de febrero en distintos espacios del municipio, especialmente en la Biblioteca Municipal de Arguineguín.
La iniciativa, impulsada por la Red de Bibliotecas Municipales de Mogán, busca acercar la obra de autores y autoras canarios a públicos de todas las edades y reforzar el valor de la literatura hecha en las islas.Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo.
Programa de actividades
- Lunes 16 de febrero: la narradora Loreto Socorro abrirá la programación con “Bondad, quien la tiene la da” en el Centro para la Autonomía Personal, una actividad dirigida a los usuarios y usuarias del servicio municipal. Ese mismo día se inaugura la exposición “Los vinos canarios en la literatura universal” en la Biblioteca de Arguineguín.
- Martes 17 de febrero: las familias podrán participar en el taller creativo “Mascaritas” y disfrutar del cuento “La gran aventura de Martín”, a cargo de Miriam García, también en la biblioteca.
- Miércoles 18 de febrero: el periodista y escritor José Gregorio González compartirá con estudiantes del IES Arguineguín-Lidia Pulido y del CEPA de Mogán su charla “Los misterios de Canarias, patrimonio inmaterial de las islas”, en una doble sesión de mañana y tarde.
- Jueves 19 de febrero: la jornada incluye la narración oral de “Los cuentos de la abuelita Ana”, narrados por su autora Ana Chaceta, y la presentación del libro “Islas cardinales” de Santiago Gil, acompañado del editor Jorge Liria.
- Viernes 20 de febrero: la semana culmina con una completa jornada en la Biblioteca de Arguineguín:
- Narración oral “Cuentos llenos de luna”, dentro del XIX Circuito de Narración Oral del Cabildo de Gran Canaria.
- Una reading party.
- Charla con degustación “Vino y literatura. Un maridaje perfecto”, conducida por Juan Carlos Saavedra.
