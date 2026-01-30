Yaiza Pérez : “Es aberrante que hable de deslealtad quien ha dejado a Santa Lucía casi sin gobierno”

Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC) de Santa Lucía de Tirajana ha denunciado públicamente la culminación de lo que considera una “traición planificada” por parte del alcalde Francisco García y los ediles que abandonaron la formación para integrarse en Primero Canarias. La organización reaccionó al cese de sus tres concejales en el gobierno municipal (Yaiza Pérez, Ofelia Alvarado y Leví Ramos) asegurando que esta decisión confirma el objetivo de excluirles.

Yaiza Pérez, portavoz cesada de NC-BC, fue especialmente crítica durante su intervención en el pleno: “Es aberrante que hable de deslealtad quien ha sumido a Santa Lucía de Tirajana en el caos. Hoy este municipio ha amanecido con un gobierno debilitado, sin mayoría; podemos decir que casi sin gobierno”, afirmó.

Una “traición planificada”

Para subrayar la gravedad del momento político, NC-BC ha contado con la presencia de su secretario general, Luis Campos, quien participó en el pleno y defendió el voto favorable a la moción de censura, asegurando que fue “un acto de coherencia frente al transfuguismo”.“La traición se consumó, pero comenzó hace meses. Francisco García y los cinco ediles que abandonaron NC para mantenerse en el poder debieron haber entregado sus actas”, afirmó Campos durante su intervención.

Desde el sábor (ejecutiva) de NC en Santa Lucía, reunido tras el cese de sus ediles, se considera que este proceso comenzó cuando García y otros miembros del partido rompieron la disciplina interna para fundar Primero Canarias. La maniobra continuó con la retirada de la portavocía a Yaiza Pérez y se tradujo, según NC, en obstáculos, deslealtades y humillaciones hacia quienes permanecieron fieles al proyecto político con el que concurrieron en 2023.

A pesar de lo sucedido durante este tiempo, Nueva Canarias–Bloque Canarista se mantuvo en el grupo de gobierno con responsabilidad, asumiendo el compromiso de garantizar la gobernabilidad del municipio frente a la inestabilidad del mandato anterior. Desde la organización se insiste en que esa decisión respondió a la confianza depositada por las miles de vecinas y vecinos que hicieron de NC-BC la primera fuerza política en Santa Lucía, y se tomó desde la convicción de que quienes debían haber dado un paso a un lado eran los seis concejales que abandonaron la disciplina del partido tras las elecciones de 2023.

NC-BC quiso hacer un reconocimiento público al trabajo de Ofelia Alvarado, Leví Ramos, Yaiza Pérez y Aurelio Falcón, destacando que han representado al partido “con dignidad, lealtad, trabajo y compromiso”, tanto hacia la militancia como hacia el municipio.

Una oposición

De cara al año y medio que queda de mandato, NC-BC asegura que mantendrá su compromiso desde una oposición rigurosa y responsable, y se muestra convencido de que la ciudadanía “sabrá castigar en las urnas esta traición y reconocer a quienes han demostrado que la coherencia y la ética en política no solo son posibles, sino imprescindibles”.

Finalmente, la organización ha anunciado que está valorando medidas políticas y organizativas ante la situación creada, sin que por el momento se plantee una nueva moción de censura. En referencia a otros municipios como San Bartolomé de Tirajana, desde NC-BC afirman que “los tiempos los marca la organización” y que serán los responsables del gobierno municipal quienes tomen las decisiones sobre futuros apoyos.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)