San Bartolomé de Tirajana
Padre e hijo, los Armas juntos como bomberos en San Bartolomé de Tirajana: «Es un orgullo seguir sus pasos»
El cuerpo de bomberos de San Bartolomé de Tirajana celebró la incorporación de once nuevos efectivos y el ascenso de siete cabos el pasado jueves
En el acto de toma posesión de los nuevos 11 miembros del cuerpo de bomberos de San Bartolomé de Tirajana del jueves también se sumó el nombramiento de los nuevos siete cabos que ascienden en el escalafón. En ambos grupos destacan los nombres de Javier Armas Armas como nuevo cabo y el de Javier Armas Rodríguez como flamante efectivo en prácticas. El abrazo que se dieron en la plaza tras el acto de Tunte no deja lugar a la duda: son padre e hijo.
«Es un orgullo seguir sus pasos, es mi ejemplo a seguir»
«Estoy emocionado e ilusionado porque aún me quedan unos años por delante para jubilarme y voy a coincidir con él, así que lo que siento ahora mismo no sé ni cómo explicarlo», revela Javier Armas padre. Un sentimiento que comparte su hijo, quien reconoce que «es un orgullo seguir sus pasos, es mi ejemplo a seguir».
El padre, que llegó al sur de la isla en 1990 desde Fuerteventura y se incorporó al cuerpo de bomberos en 1997, reconoce que su hijo, ahora nuevo compañero, continúa la ahora tradición familiar «porque desde que nació ha vivido en el parque de bomberos, es una profesión que le ha idio enganchando», algo en lo que concuerda su vástago. «No se me ocurre trabajo mejor, que te paguen por ayudar a la gente, no te lo puedo describir de otra manera», concluye el hijo.
