«Ponme lo de siempre», la frase que aún se escucha en Frigo Martel
Frigo Martel celebra cuatro décadas de crecimiento sin renunciar al sabor de lo auténtico
Decía la canción de una serie de los ‘80 que a veces quieres ir a un lugar donde saben tu nombre y se alegran de verte llegar. Hoy, 40 años más tarde, esa es casi siempre la excepción: la vida va deprisa y hasta los vecinos se han vuelto desconocidos. Pero no todas las historias han cambiado. Algunos negocios resisten el paso del tiempo y han hecho de la cercanía su razón de ser y la han convertido en la clave de su éxito. Frigo Martel es uno de ellos. Desde hace cuatro décadas, ha construido su historia sobre algo sencillo, pero esencial: las personas.
“No ser una gran cadena nos permite cuidar los detalles y mantener un trato directo con quienes nos eligen cada día”, explica Melania López, directora de Marketing de Frigo Martel. “Somos como las antiguas tiendas de aceite y vinagre, pero en el siglo XXI”, añade.
En Frigo Martel, el “ponme lo de siempre” es parte del día a día. Lo piden los clientes habituales cuando llaman su turno en carnicería. Lo confirman sus empleados cuando avisan a los clientes de que ha llegado su producto favorito. E incluso no es extraño escuchar entre el murmullo de fondo conversaciones sobre cómo están los hijos o los nietos. La cercanía con los clientes es para ellos mucho más que un slogan. Es la esencia que les ha llevado a ser quienes son hoy.
Ese vínculo y esa cercanía se extienden también a los proveedores y se traduce en un sólido compromiso con los productos locales y de Km0. Carnes, frutas, verduras, quesos… de Agüimes, Santa Lucía o San Bartolomé, entre otros, llegan cada día a las mesas de vecinos de toda la isla de la mano de Frigo Martel. Una apuesta clara por alimentos frescos y de menor impacto ambiental, que además impulsan el sector primario y dinamizan la economía local.
Óscar Ascanio es la segunda generación al frente de Frigo Martel y tiene claro el rumbo que ha de seguir la empresa en el futuro. Su principal objetivo es “seguir con el legado que dejó mi padre” y crecer poco a poco, con paso firme, logrando que la marca sea cada vez más conocida en la isla y, algún día, dar el salto al resto del archipiélago. Y lo más importante, hacerlo siempre manteniendo viva la esencia que ha definido a Frigo Martel durante estos 40 años.
