Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Nueva Línea CarnavalCrisis de Gobierno de Santa Lucía de TirajanaSucesosUD Las PalmasOcio en Gran Canaria
instagramlinkedin

«Ponme lo de siempre», la frase que aún se escucha en Frigo Martel

Frigo Martel celebra cuatro décadas de crecimiento sin renunciar al sabor de lo auténtico

Fachada nave

Fachada nave / La Provincia

Decía la canción de una serie de los ‘80 que a veces quieres ir a un lugar donde saben tu nombre y se alegran de verte llegar. Hoy, 40 años más tarde, esa es casi siempre la excepción: la vida va deprisa y hasta los vecinos se han vuelto desconocidos. Pero no todas las historias han cambiado. Algunos negocios resisten el paso del tiempo y han hecho de la cercanía su razón de ser y la han convertido en la clave de su éxito. Frigo Martel es uno de ellos. Desde hace cuatro décadas, ha construido su historia sobre algo sencillo, pero esencial: las personas.

“No ser una gran cadena nos permite cuidar los detalles y mantener un trato directo con quienes nos eligen cada día”, explica Melania López, directora de Marketing de Frigo Martel. “Somos como las antiguas tiendas de aceite y vinagre, pero en el siglo XXI”, añade.

En Frigo Martel, el “ponme lo de siempre” es parte del día a día. Lo piden los clientes habituales cuando llaman su turno en carnicería. Lo confirman sus empleados cuando avisan a los clientes de que ha llegado su producto favorito. E incluso no es extraño escuchar entre el murmullo de fondo conversaciones sobre cómo están los hijos o los nietos. La cercanía con los clientes es para ellos mucho más que un slogan. Es la esencia que les ha llevado a ser quienes son hoy.

Óscar Ascanio, segunda generación al frente

Óscar Ascanio, segunda generación al frente / La Provincia

Ese vínculo y esa cercanía se extienden también a los proveedores y se traduce en un sólido compromiso con los productos locales y de Km0. Carnes, frutas, verduras, quesos… de Agüimes, Santa Lucía o San Bartolomé, entre otros, llegan cada día a las mesas de vecinos de toda la isla de la mano de Frigo Martel. Una apuesta clara por alimentos frescos y de menor impacto ambiental, que además impulsan el sector primario y dinamizan la economía local.

Noticias relacionadas

Óscar Ascanio es la segunda generación al frente de Frigo Martel y tiene claro el rumbo que ha de seguir la empresa en el futuro. Su principal objetivo es “seguir con el legado que dejó mi padre” y crecer poco a poco, con paso firme, logrando que la marca sea cada vez más conocida en la isla y, algún día, dar el salto al resto del archipiélago. Y lo más importante, hacerlo siempre manteniendo viva la esencia que ha definido a Frigo Martel durante estos 40 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El empresario que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma
  2. El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés
  3. Maspalomas en retirada: la playa pierde 120 metros de costa y dunas de gran altura en apenas 60 años
  4. El agua mineral con poderes curativos que mana en el Parque Rural del Nublo
  5. Los 27 altos cargos del Cabildo de Gran Canaria cobran el 100% del complemento de productividad
  6. La fuga de la constructora deja a medias 18 viviendas públicas en El Secuestro de Teror
  7. Así fue la colisión que paralizó el tráfico en Arucas a primera hora
  8. Ecologistas abren un frente para proteger el Monumento Natural de Amagro en Gáldar de la extracción de piedra

«Ponme lo de siempre», la frase que aún se escucha en Frigo Martel

«Ponme lo de siempre», la frase que aún se escucha en Frigo Martel

San Bartolomé de Tirajana incorpora las tres primeras mujeres bomberas de su historia

San Bartolomé de Tirajana incorpora las tres primeras mujeres bomberas de su historia

Francisco García, alcalde de Santa Lucía, queda en minoría al echar a tres ediles de NC: «No acepto chantajes»

El encuentro de repentistas de Ingenio cumple 20 años con Arkano y Ana Marys Gil entre sus participantes

El encuentro de repentistas de Ingenio cumple 20 años con Arkano y Ana Marys Gil entre sus participantes

Nueva Canarias de Santa Lucía acusa a Francisco García y sus concejales tránsfugas de consumar la traición a la ciudadanía

El PP acusa al Cabildo de dejar sin ayudas para vivienda a decenas de familias vulnerables

El PP acusa al Cabildo de dejar sin ayudas para vivienda a decenas de familias vulnerables

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?: Valsequillo festeja el Almendrero en Flor e Ingenio celebra La Candelaria

Arucas acelera la apertura del centro de formación para impartir certificados profesionales en cocina, repostería y bares

Arucas acelera la apertura del centro de formación para impartir certificados profesionales en cocina, repostería y bares
Tracking Pixel Contents