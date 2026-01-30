«Ponme lo de siempre», la frase que aún se escucha en Frigo Martel

Decía la canción de una serie de los ‘80 que a veces quieres ir a un lugar donde saben tu nombre y se alegran de verte llegar. Hoy, 40 años más tarde, esa es casi siempre la excepción: la vida va deprisa y hasta los vecinos se han vuelto desconocidos. Pero no todas las historias han cambiado. Algunos negocios resisten el paso del tiempo y han hecho de la cercanía su razón de ser y la han convertido en la clave de su éxito. Frigo Martel es uno de ellos. Desde hace cuatro décadas, ha construido su historia sobre algo sencillo, pero esencial: las personas.

“No ser una gran cadena nos permite cuidar los detalles y mantener un trato directo con quienes nos eligen cada día”, explica Melania López, directora de Marketing de Frigo Martel. “Somos como las antiguas tiendas de aceite y vinagre, pero en el siglo XXI”, añade.

En Frigo Martel, el “ponme lo de siempre” es parte del día a día. Lo piden los clientes habituales cuando llaman su turno en carnicería. Lo confirman sus empleados cuando avisan a los clientes de que ha llegado su producto favorito. E incluso no es extraño escuchar entre el murmullo de fondo conversaciones sobre cómo están los hijos o los nietos. La cercanía con los clientes es para ellos mucho más que un slogan. Es la esencia que les ha llevado a ser quienes son hoy.

Óscar Ascanio, segunda generación al frente / La Provincia

Ese vínculo y esa cercanía se extienden también a los proveedores y se traduce en un sólido compromiso con los productos locales y de Km0. Carnes, frutas, verduras, quesos… de Agüimes, Santa Lucía o San Bartolomé, entre otros, llegan cada día a las mesas de vecinos de toda la isla de la mano de Frigo Martel. Una apuesta clara por alimentos frescos y de menor impacto ambiental, que además impulsan el sector primario y dinamizan la economía local.

Noticias relacionadas

Óscar Ascanio es la segunda generación al frente de Frigo Martel y tiene claro el rumbo que ha de seguir la empresa en el futuro. Su principal objetivo es “seguir con el legado que dejó mi padre” y crecer poco a poco, con paso firme, logrando que la marca sea cada vez más conocida en la isla y, algún día, dar el salto al resto del archipiélago. Y lo más importante, hacerlo siempre manteniendo viva la esencia que ha definido a Frigo Martel durante estos 40 años.