Los Premios Alma Gran Canaria 2026 distinguen a nueve personas, asociaciones y entidades por su contribución al desarrollo social, cultural y comunitario de la isla

La segunda edición de los Premios Alma Gran Canaria ha distinguido a nueve personas, asociaciones y entidades por su contribución al desarrollo social, cultural y comunitario de la isla. Los reconocimientos ponen en valor trayectorias y proyectos que generan un impacto positivo en la vida de la ciudadanía grancanaria desde distintos ámbitos.

Durante el acto, se subrayó la importancia de reconocer el trabajo de quienes, desde la discreción y el compromiso cotidiano, contribuyen a mejorar su entorno. Los premios, celebrados por segundo año consecutivo, comienzan a consolidarse como un espacio de reconocimiento a la implicación social, cultural y vecinal en Gran Canaria.

Reconocimiento a la juventud

Una de las novedades de esta edición ha sido la incorporación de una categoría específica dedicada a colectivos juveniles, con el objetivo de visibilizar el papel de la juventud en la participación social, cultural y comunitaria de la isla, así como su implicación en el presente y el futuro del territorio.

Categorías y premiados

En esta segunda edición, los Premios Alma Gran Canaria reconocen a seis colectivos y a tres personas por su trabajo en diferentes ámbitos:

Premio Responsabilidad Social

Interisleta Fútbol Sala, por su labor social y deportiva en el barrio de La Isleta, promoviendo el deporte base, la inclusión y la educación en valores entre la infancia y la juventud.

Premio Sostenibilidad

Salcai-Utinsa (Global), por su contribución a un modelo de movilidad más sostenible en la isla, a través de la modernización del transporte interurbano, la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Premio Identidad Canaria

Ranchos de Ánimas de Gran Canaria, de Valsequillo y La Aldea de San Nicolás, por la preservación y difusión de una tradición cultural ligada al canto, la música popular y las costumbres ancestrales.

Premio Guayre (Juventud)

Reconoce a tres colectivos juveniles por su implicación en el desarrollo social y cultural de la isla:

Asociación cultural Soy Mamut, centrada en proyectos de innovación social, voluntariado y participación juvenil.

Asociación de Bodyboard de Canarias (ABOCAN), que impulsa este deporte como herramienta de inclusión, educación y sostenibilidad.

Wañac 130 Scouts Telde, colectivo dedicado a la educación en valores, la protección de la naturaleza y el trabajo con infancia y juventud.

Premio Atlante

Isabel Rivero Viera, por su trayectoria vinculada al movimiento vecinal y a la creación de comunidad en el barrio de La Galera, con una implicación constante en iniciativas sociales y solidarias.

Premio Doramas

Froilán Rodríguez Díaz, por su trayectoria política e institucional vinculada al nacionalismo canario, con una amplia experiencia en el ámbito municipal e insular.

Premio Guayarmina

Saro Sosa Pulido, activista social y exconcejala del Ayuntamiento de Telde, con una larga trayectoria en el movimiento vecinal, la participación ciudadana y el voluntariado.