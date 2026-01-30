Sara, Katia y Melina, las tres primeras mujeres bomberas de San Bartolomé de Tirajana en 58 años: «Es algo que llevo en la sangre»

Sara, Katia y Melina son tres mujeres jóvenes, luchadoras y valientes. Hasta hace poco, no se conocían. Una es de San Bartolomé de Tirajana y las otras dos, de Tenerife, pero todas compartían un mismo objetivo: formar parte de los cuerpos de rescate y extinción de incendios. Y las tres lo han conseguido convirtiéndose al mismo tiempo, tras un duro proceso de formación y entrenamiento físico, en las tres primeras mujeres bomberas de los 58 años de historia del cuerpo de bomberos de Maspalomas.

Hace apenas dos días, junto a otros ocho compañeros, tomaron posesión del cargo en una emotiva ceremonia en las Casas Consistoriales de Tunte frente a los familiares y amigos que actuaron como testigos del momento en el que los años de las dificultades que conlleva la oposición se transformaron en la culminación de un sueño.

Katia Santana continúa la tradición familiar

Así fue para Katia Santana quien, nada más terminar el acto en el que se le entregó de manera simbólica el casco con el que se convirtió en bombera, corrió a abrazar a su abuela, matriarca de una familia de bomberos que continúa la tradición con su nieta. «Es algo que llevo en la sangre», reconoce Katia. Las lágrimas que empezaron a brotar bajo los ojos de ambas se contagiaron al resto de la familia que contemplaba la emotiva estampa.

Esta era su tercera oposición después de tener claro hace ocho años que quería ser bombera. Probó en los procesos de Las Palmas de Gran Canaria y de Tenerife hasta llegar al de San Bartolomé de Tirajana, su lugar de origen. Hasta entonces, Katia ejerció varios años como educadora social. «He trabajado siempre para la comunidad y esta es otra manera de contribuir», señala.

Gran Canaria suma un total de siete mujeres bomberas con otras tres en el Consorcio y una en la capital

«Vengo de una familia de bomberos, así que me fui moviendo por un entorno en el que la seguridad y las emergencias te llaman, es algo que vives y te provoca esta vocación», explica. «Al final, de alguna manera estos caminos se van encontrando y esta ha sido la recompensa», concluye.

Melina Alonso, del triatlón profesional al cuerpo de bomberos

Entre la misma algarabía del salón de plenos, la mirada de Melina Alonso oteaba la multitud buscando cruzarse con la de su pareja, que esperaba junto a la puerta. Allí corrió ella para compartir la felicidad del momento. Lo había conseguido. El jueves concluyó un camino que empezó compaginándolo con su trabajo como fisioterapeuta en Tenerife, desde donde procede. Melina reconoce que la dificultad de la oposición le obligó a cambiar la manera de estudiar, aunque admite que la parte física «ya la tenía preparada desde hace años sin saberlo» al venir de una carrera deportiva como triatleta. «Estoy muy emocionada de haberlo conseguido y de poder formar parte del cuerpo de bomberos», reconoce. «Tengo muchas ganas de aprender de todo el equipo cuanto antes», expresó con emoción.

Sara González, la primera de la promoción

Esa misma ansia por comenzar es la que comparte Sara González, que como Melina, es tinerfeña de origen. En el acto protocolario junto a sus compañeros fue la primera en tomar posesión del cargo, lo que no significaba otra cosa sino que había sido la mejor de la promoción de once nuevos bomberos. Ella ya apagaba otros fuegos, aunque bien distintos a los que se enfrenta a partir de ahora, como profesora de Educación Física con su doble licenciatura en Magisterio y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por lo que tampoco sufrió sobremanera con el apartado físico en las pruebas de acceso. Como experta escaladora, admitía fijarse con emoción en los riscos que acompañaban la subida hasta Tunte.

«Siempre he tenido interés por el mundo de las emergencias y además toda la vida he sido una persona muy activa, incluso ya desde pequeñita, por lo que tuve claro el camino para ser bombera». Ese camino, confiesa, «fue superduro a nivel estudios». Sara asegura que tuvo que estudiar «mucho más que para las carreras o para la oposición de docente, que también hice», antes de apostillar que «no hay color». Ahora, como sus compañeras, no deja de manifestar su deseo de «empezar cuanto antes, aprender de todos los compañeros, de los jefes y aportar todo lo que se pueda al servicio».

Siete mujeres bomberas en Gran Canaria

Ellas tres componen ahora el mayor porcentaje femenino en un cuerpo de bomberos de Gran Canaria, isla que tras su incorporación suma ahora un total de siete bomberas, con otras tres en el Consorcio y una en el cuerpo de Las Palmas de Gran Canaria. Ya antes de su primera salida desde el parque de San Fernando, Katia, Sara y Melina han apagado su primer fuego, el de la desigualdad en una profesión netamente masculina, a la vez que han encendido la llama para que el resto de mujeres que comparten el mismo sueño que ellas sepan que se puede cumplir.