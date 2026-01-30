Telde reabre las playas de Salinetas y Melenara tras desaparecer la mancha

Telde reabre al público las playas de Melenara y Salinetas tras recibir el visto bueno de Salud Pública y comprobar en un vuelo de dron por la mañana la ausencia de residuos en el mar. Apenas quedaban unos restos en la arena que no se correspondían a nuevos vertidos que fueron retirados por el servicio de Limpieza. El miércoles, Sanidad recomendó el cierre de las dos playas a raíz de un nuevo episodio de contaminación marina detectado en el litoral.

A lo largo del resto de la jornada no se ha vuelto a detectar ningún indicio anómalo, según las comprobaciones realizadas por el personal del servicio de Playas, Vigilancia y Socorrismo, así como por agentes de la Policía Local y la unidad de drones del cuerpo policial.

Restos orgánicos en la marea el miércoles

Según recogen literalmente las actas de Sanidad del miércoles, durante la mañana se detectaron manchas de materia grasa en la superficie del mar, de consistencia grasa y con olor a pescado, en forma de espuma y aceite flotante, localizadas entre las jaulas de cría de lubina situadas frente a la costa de Telde, las zonas de baño de Salinetas y Melenara y el muelle de Taliarte, favorecidas por las condiciones de viento de sur a norte. La Unidad de Drones de la Policía Local de Telde con imágenes aéreas verificaron la presencia de esta contaminación superficial en proximidad a las aguas de baño. Asimismo, se procedió al muestreo in situ, quedando los hechos documentados mediante fotografías y vídeos incorporados a las actas oficiales.

Preocupación por parte del Ayuntamiento

El alcalde Juan Antonio Peña mostró su preocupación por el impacto medioambiental y sobre la salud pública del episodio y exigió la «inmediata comparecencia» pública de la empresa propietaria de las jaulas marinas y también de los responsables técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, sobre todo de la Dirección General de Pesca «para que expliquen qué está ocurriendo, por qué sigue sucediendo y qué medidas reales se están adoptando».

Aquanaria: "Por nuestra parte no es, no sabemos exactamente de dónde procede"

Por su parte, consultada por este periódico sobre el origen de las manchas y las denuncias públicas del Ayuntamiento, la compañía declinó su responsabilidad en este incidente. «Efectivamente hemos visto una mancha y, por supuesto, no procede de nuestras instalaciones. Eso lo negamos categóricamente. Sí que hemos visto que procedía del norte, ha llegado al muelle de Taliarte desde el norte claramente, lo hemos visto e incluso tenemos fotos», señalaron responsables de la compañía.

Nuevo episodio 40 días después de la reapertura de todas las playas

Este nuevo episodio de contaminación, que implicó el cierre de las playas por dos días, llega apenas 40 días después de que el pasado 19 de diciembre el Ayuntamiento reabriera todas sus playas tras 46 días cerradas al baño por otro incidente similar vinculados a restos orgánicos procedentes de las piscifactorías. Por entonces, más de 2.500 toneladas de lubinas murieron como consecuencia de un vertido cuyo origen todavía investigan el Seprona de la Guardia Civil, Transición Ecológica del Gobierno canario y la Fiscalía.

Aquel episodio de contaminación provocó el cierre de hasta 18 playas en Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán y la activación en situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca). La empresa señaló entonces a un emisario municipal y el Ayuntamiento lo negó tras realizar análisis químicos.