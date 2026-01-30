Siete científicas de Santa Brígida celebran el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
El Ayuntamiento satauteño impulsa un encuentro en el que siete profesionales del ámbito científico darán a conocer su experiencia y recorrido académico
Santa Brígida se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero, con el objetivo de visibilizar el papel fundamental de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico.
Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Avelina Fernández Manrique de Lara, organiza un acto que tendrá lugar a las 17.00 horas el miércoles 11 en la Biblioteca Municipal de la Villa. El evento contará con la participación de siete científicas satauteñas, quienes compartirán su experiencia profesional y trayectoria académica como referentes en distintas disciplinas del conocimiento como geografía física, fisiología vegetal, geología, estratigrafía y medicina y cirugía animal.
Entre las participantes se encuentran Emma Pérez-Chacón Espino, catedrática de Geografía Física; María Fernanda Montero del Pino, profesora titular de Universidad en el área de Fisiología Vegetal; María del Pino Rodríguez Socorro, profesora asociada en el área de Geografía; Inés Galindo Jiménez, científica titular del Instituto Geológico y Minero de España; Elena Carretón Gómez, profesora titular de Universidad en el área de Medicina y Cirugía Animal; Isabel Montoya Montes, profesora titular de Universidad en el área de Estratigrafía; y María José Sánchez García, profesora titular de Universidad en el área de Estratigrafía.
Este encuentro cuenta, además, con la colaboración de La Llama Teatro, a través de una lectura dramatizada, y con la participación de niñas de los centros educativos del municipio. La iniciativa busca poner en valor la contribución fundamental de las mujeres al avance del conocimiento científico, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad.
