Telde

Telde y Fundación La Caixa renuevan el programa CaixaProinfancia que beneficia a familias vulnerables

Un total de 257 niños fueron atendidos el año pasado gracias al convenio de colaboración

Un momento de la reunion del personal de Servicios Sociales de Telde con una representación de la Fundación La Caixa

Un momento de la reunion del personal de Servicios Sociales de Telde con una representación de la Fundación La Caixa / LP / DLP

LP / DLP

Telde

La concejala de Servicios Sociales de Telde, Adela Álvarez, ha mantenido esta semana una reunión con los representantes de Fundación La Caixa, con el objetivo de renovar un año más el convenio de colaboración para la implementación del Programa CaixaProinfancia, un proyecto de atención a la infancia afectada por una situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social.

Con este acuerdo, Fundación La Caixa se compromete a desarrollar el programa CaixaProinfancia en la ciudad, a través de entidades no lucrativas y a establecer un marco común y unos procedimientos de trabajo concretos que guíen la implantación y desarrollo del programa en colaboración con los agentes público o privado de Telde, según informa en un comunicado el Ayuntamiento.

Contratación de psicoterapeutas

Servicios Sociales de Telde continúa con el trabajo para reforzar las ayudas a la educación y al acceso de profesionales psicoterapeutas, en espacios familiares y de acción social. Todo ello tiene como objetivo crear una cartera de recursos compartidos para mejorar la efectividad de las mesas de seguimiento, efectividad de las mesas de la infancia, calidad de los diversos servicios, talleres familiares y proceso de planificación del curso.

En el convenio del año 2025 fueron atendidos en Telde un total de 257 niños. Para esta anualidad la dotación económica que aporta la Fundación La Caixa a través del programa destinado a la infancia asciende a 320.658 euros, que permitiría continuar con la labor de colaboración emprendida hace años.

Adela Álvarez manifiesta su satisfacción por el acuerdo y declara que "es un éxito para la ciudad de Telde que un año más el Ayuntamiento y Fundación La Caixa materialicen un acuerdo que favorecerá las herramientas que podemos ofrecer desde el área de Servicios Sociales a las familias y menores más necesitados".

TEMAS

