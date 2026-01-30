Drones, lanzaderas y seguridad reforzada: Valsequillo se prepara para una Fiesta del Almendro histórica
Más de 20 agentes, vigilancia aérea con Inteligencia Artificial y un plan de movilidad con guaguas directas y lanzaderas internas para disfrutar sin atascos de la Ruta del Almendrero en Flor este fin de semana
Todo listo en Valsequillo para acoger a miles de personas este fin de semana en una de las citas más esperadas del calendario cultural y natural de Canarias: la 53ª edición de la Ruta del Almendrero en Flor.
El municipio ha diseñado un ambicioso plan de seguridad y movilidad sin precedentes, apostando por la tecnología de vanguardia y una amplia coordinación entre cuerpos de emergencia.
Drones con IA para evitar aglomeraciones
Como gran novedad, la Policía Local contará con el apoyo de la unidad aérea de Telde, cuyos drones de última generación sobrevolarán los cuatro puntos clave de la ruta (La Barrera, Casco, Las Vegas y Tenteniguada). Equipados con cámaras térmicas, sensores de aforo y megafonía aérea, estos dispositivos permitirán controlar aglomeraciones en tiempo real y emitir avisos de seguridad.
El operativo se centralizará desde una unidad móvil autónoma con conexión satelital, que funcionará como centro de mando para coordinar emergencias y garantizar una experiencia segura.
Seguridad reforzada: de 5 a más de 20 agentes
El Ayuntamiento ha cuadruplicado los efectivos policiales respecto al año pasado. El domingo 1 de febrero, día principal del evento, habrá entre 18 y 22 agentes locales, que trabajarán en coordinación con la Guardia Civil, Policía Canaria y Protección Civil desde el Puesto de Mando Avanzado.
“El año pasado vivimos situaciones complicadas por la falta de personal. Este año no vamos a correr riesgos. La seguridad es prioridad absoluta”, asegura el alcalde Juan Carlos Hernández Atta.
Vente en guagua y olvídate del coche
Las obras en la GC-41 no serán un problema, ya que el Ayuntamiento, junto a GLOBAL, ha activado un Plan de Movilidad Especial para el fin de semana, con guaguas directas desde toda la isla y lanzaderas internas que conectarán los distintos núcleos del evento.
- Sábado 31 (Día del Turista): salidas directas a Tenteniguada desde Telde, San Mateo y el Faro de Maspalomas.
- Domingo 1 (Día Principal): conexiones desde Santa Catalina (Las Palmas de G.C.), Telde, Maspalomas y San Mateo.
- Novedad: lanzaderas internas entre La Barrera, el Casco, Las Vegas y Tenteniguada para facilitar los traslados sin coche.
“El objetivo es claro: menos tráfico, más comodidad y sostenibilidad. Queremos que los visitantes puedan disfrutar sin preocuparse por aparcar ni por el tráfico”, señala el concejal de Transportes, Ibán Medina.
La Ruta del Almendrero en Flor es mucho más que una fiesta: es una experiencia cultural, gastronómica y natural que cada año atrae a miles de personas deseosas de pasear entre almendros en flor, degustar productos locales y vivir la tradición canaria en un entorno privilegiado.
