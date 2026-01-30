Yeray Rodríguez, Almendra de Plata 2026 de las fiestas del Almendrero en Flor: “El punto cubano me ha hecho estar cerca de Valsequillo”

Recibe usted el Almendro de Plata de Valsequillo, un reconocimiento de un municipio al que está bastante ligado.

SÍ. En su momento ya fue una emoción grande recibir el título de Hijo Adoptivo y ahora recibir esta distinción me llena de emoción, por supuesto. Evidentemente, uno tiene su corazoncito, pero me hace especial ilusión por la tradición verseadora que tanto arraigo tiene en ese pueblo. Se puede decir que lo que me ha hecho a mi estar tan cerca de Valsequillo es el punto cubano. Especialmente me voy a acordar mucho de otro distinguido con la Almendra de Plata, el querido Expedito Suárez, que nos dejó hace algunos años y que fue el que me enamoró para siempre de Valsequillo. Así que, aunque me toque a mi recibirlo, voy a sentir que son muchos los que van a subir conmigo al escenario, gente a la que quise mucho y que hicieron mucho por la difusión del punto cubano. Pero también otros muchos que se fueron a las estrellas sin que nadie los aplaudiera ni los reconociera. Ellos también van a recibir este premio conmigo porque si no hubiera sido por ellos yo no estaría haciendo lo que hago.

Esta fiesta del almendro, la cultura en torno a la almendra también tiene algo en su vida, aunque usted sea de Artenara.

Sí. Los que hemos tenido la suerte de pasar muchas horas de nuestra vida en nuestros campos sabemos que en esta época del año el paisaje se nos embellece sobremanera gracias a la particular flor del almendrero. Efectivamente, Tejeda y Valsequillo lo celebran con pasión, pero la isla entera también se llena de magia en todas las zonas donde hay almendrero. Es fantástico que estos dos pueblos estén hermanados por esta fiesta fantástica a la que tantas veces hemos podido acudir para cantar al almendrero y a la tradición. Creo que también hay que cantarle a ese campo que por desgracia en algunos casos se nos va quedando vacíos, deshabitados. Más en Tejeda y Artenara que quizás en otros pueblos y que necesitan atención, cuidado y cariño. Aprovechemos esta fiesta para pensar que cuando la gente se va de la fiesta, al día siguiente vuelve a salir el sol en Tejeda y en Valsequillo, y hay que seguir trabajando por el campo, por las costumbres agrícolas y las costumbres culturales.

Usted ha dejado a través de la asociación Ochosílabas un importante semillero de jóvenes verseadores.

Sí, pero el mérito es de Valsequillo. Esos niños y niñas estaban ahí y ya tenían en sus familias el aliento para cantar. Lo único que hemos hecho nosotros es estimularlos, ayudarlos y abrirles el camino, pero ellos ya traían de casa el conocimiento del punto cubano y las querencias por la tradición. Y ellos a la vez han animado a otros niños, es así. Desde que un niño ve a otro verseando piensa que también lo puede hacer. Si solo ven a gente mayor piensan que eso no les pertenece. Ellos han creado escuela, sobre todo en el barrio de Las Vegas. Hay muchos niños y niñas de Valsequillo que cantan, aparte de que es el municipio con más presencia en los distintos centros educativos tiene la escuela de verseadora.

Los hemos visto tan bien preparados que incluso se atreven a hacer controversias con usted y otros maestros.

Por supuesto, y tienen que superar a los maestros. Siempre pienso que no hay nada que haga más feliz a alguien que ver que alguien a quien uno enseñó hacer las cosas mejor. Esa generosidad de los maestros creo que tienen que hacernos crecer y creer en la juventud. Si algo detesto es escuchar frases lapidarias y terribles contra la juventud. Yo creo en la juventud, porque la conozco y trabajo con ella. Por supuesto que siempre hay gente que se sale del camino, pero siempre la ha habido. Pero yo creo en la juventud profundamente y desde donde puedo la ayudo como me ayudaron otros a mí.

La mujer también tiene un papel importante dentro de la recuperación del Punto Cubano.

Por supuesto, y la gran revolución ha sido la incorporación de la mujer a la visibilidad. Siempre estuvo, pero desde la invisibilidad. Ahora, afortunadamente es visible, es reconocible, se cantan temas vinculados al feminismo y todo eso ha sido en los últimos años un de verdadero punto de inflexión para la tradición.

¿En qué momento está ahora mismo Ochosílabas?

Pues mire, muy felices. Precisamente una mujer monitora, Ana Mari Gil, está cumpliendo la labor de llevar su magisterio a 29 centros de toda la isla de Gran Canaria y además el apoyo musical de Tania Cantallops y Adriana Medina también nos están haciendo una labor fantástica. En la medida que uno puede también se suma con los tiempos que va teniendo del trabajo y la verdad que estamos en un momento fantástico. Un momento maravilloso. Soy muy optimista con Ochosílabas, pero hay que seguir trabajando.

¿Cuántos calderos tiene al fuego?

Muchos, muchísimos calderos, pero bueno son de leña. No son de inducción, van más despacio.